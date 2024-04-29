Наскільки велика різниця між Samsung S24 і S24 Ultra, чи варто доплатити

Різниця між Samsung Galaxy S24 і S24 Ultra з пам’яттю 256 ГБ становила майже 20 тисяч гривень. Але чи є сенс переплачувати таку суму?

Діагональ екрана у Galaxy S24 – 6,2 дюйма, у версії Ultra – 6,8 дюйма. Обидва пристрої мають адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, яскравість до 2600 ніт і підтримку Always on Display. Сильної різниці між екранами насправді немає. Єдине – Ultra частіше скидає при нагріванні яскравість, ніж звичайний S24.

Galaxy S24 має основну камеру на 50 МП з фазовим автофокусом, S24 Ultra – на 200 МП з лазерним автофокусом. В обох випадках є також оптична стабілізація. Ширококутний об’єктив в обох випадках однаковий: на 12 МП і кутом огляду 120 градусів з цифровою стабілізацією. Третій об’єктив у S24 Ultra на 50 МП, у S24 – на 10 МП. Оптичний 5-кратний зум може запропонувати S24 Ultra, а ось S24 – оптичний 3-кратний. Максимальний цифровий зум теж у Ultra-версії.

За відеоможливостями особливої різниці між смартфонами немає. Обидва пристрої можуть записувати відео в 8К 30 к/с і в 4К 60 к/с, сповільнені ролики в 1080p 120 або 240 к/с, в 4К 120 к/с.

Фронтальні камери знову у смартфонів ідентичні: 12 МП, цифрова стабілізація, запис відео в 4К 60 к/с.

Загалом відмінності з точки зору фото- і відеозйомки у смартфонів дуже і дуже незначні.

За продуктивність у S24 відповідає Exynos 2400, у S24 Ultra – Snapdragon 8 Gen 3. Якщо ви захоплюєтеся всерйоз іграми, то краще звернути увагу на інші смартфони, а ось для інших завдань обидва апарати підійдуть відмінно. При довгій грі на S24 Ultra будьте готові до сильного нагрівання, а на S24 – до не найзручнішого розміру екрану для цього.

Ємність акумулятора у S24 Ultra – 5000 мАг, у S24 – 4000 мАг. Ultra-версія заряджається швидше, незважаючи на більший об’єм батареї, оскільки він підтримує 45-ватну зарядку замість 25-ватної у S24. Коли у S24 вже 0%, то у S24 Ultra залишається приблизно 10-15%.