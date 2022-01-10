Redmi K50 отримає просунуту систему охолодження

Торішній процесор Snapdragon 888 виявився надто гарячим. Навіть топові пристрої з просунутою системою охолодження не могли впоратися з його запалом і, як наслідок, телефони дуже грілися. Щоб те саме не сталося з гаджетами, побудованими на базі Snapdragon 8 Gen 1, виробникам в 2022 доведеться серйозно прокачати свої системи охолодження.





Xiaomi це розуміє і заявила, що у ігрового Redmi K50 Gaming Edition буде вдосконалена подвійна система охолодження, здатна відводити тепло та забезпечувати стабільну продуктивність за будь-яких сценаріїв експлуатації. Також фірма має намір оснастити свою новинку додатковим кулером.

Від пристрою також очікують АКБ ємністю 4700 мАч з підтримкою 120-ватного заряджання, стереодинаміки з налаштуванням від JBL, лінійний вібромоторчик і OLED-екран з підвищеною герцовкою. Точної інформації про дату виходу пристрою та його вартість поки що немає.