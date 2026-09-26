Apple Watch запрацював із Xiaomi 18 Pro: чому прощатися з iPhone ще зарано

Власники Xiaomi 18 Pro отримали новий спосіб користуватися годинниками Apple. На осінній презентації президент Xiaomi Group Лу Вейбін оголосив про розширення взаємодії між пристроями двох брендів. Підтримка Apple Watch стала черговим доповненням до можливостей HyperConnect.

Зв’язок забезпечує окремий застосунок Xiaomi Connect для годинника. Згідно з описом розробника в App Store, він передає на Apple Watch вхідні дзвінки, SMS, сповіщення застосунків і поточні події функції Super Island. Користувач може переглядати повідомлення та відповідати на виклики із зап’ястя.

У зворотному напрямку працює синхронізація показників здоров’я й активності. Кількість кроків, пульс, витрачені калорії, інформація про сон і тривалість тренувань передаються до застосунку Mi Fitness. Також передбачений пошук смартфона або годинника за допомогою звукового сигналу.

Для роботи потрібен смартфон Xiaomi з HyperOS 4.0.1 або новішою версією. Серед сумісних годинників зазначені Apple Watch Series 6 і новіші, Apple Watch SE другого покоління та новіші, а також моделі Ultra. На них має бути встановлена watchOS 11 або новіша система.

Водночас нова інтеграція не означає, що годинник можна вперше налаштувати виключно зі смартфона Xiaomi. За офіційною інструкцією Apple, початкове налаштування Apple Watch передбачає створення пари з iPhone. Xiaomi Connect додає взаємодію з Android-смартфоном, але сам опис застосунку не підтверджує скасування цієї вимоги.

Отже, новинка насамперед розширює можливості вже налаштованого годинника. Вона може бути корисною людям, які користуються технікою обох виробників і хочуть отримувати сповіщення зі свого Xiaomi безпосередньо на Apple Watch.

Xiaomi поступово розвиває цей напрям: раніше компанія додала обмін файлами та фотографіями з пристроями Apple, а згодом — інструменти взаємодії з Mac та iPad.