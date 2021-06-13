Експерти розповіли, у яких випадках потрібно вимикати Wi-Fi роутер

Wi-Fi роутер призначений для цілодобового використання і не вимагає виключення. Однак, є кілька ситуацій, при яких роутер краще вимкнути.





Розповім про них на власному досвіді.

1. Від’їзд з дому на довгий час

Особисто я відключаю роутер, коли мене не буде вдома цілу добу. Навіщо мені залишати включений блок живлення без нагляду?

Бували випадки, коли блок живлення плавився, і якби я не помітив, то відбулися б сумні наслідки. Звичайно, ймовірність що блок живлення раптом вирішить згоріти в момент від’їзду низька, але все ж таке буває.

2. Інтернет працює нестабільно або Wi-Fi втрачає мережу

В цьому випадку, можна спробувати перезавантажити роутер. Але, оскільки, кнопки перезавантаження може і не бути, а входити в інтерфейс роутера потрібно вміти, то простіше вимкнути роутер і через 30 секунд включити знову.

Дана маніпуляція очистить кеш роутера, усуне помилки, а якщо ви ніколи не чіпали налаштування вибере випадковий канал зв’язку, який може бути більш стабільним, ніж попередній (сигналу сильно перешкоджають інші роутерів і пристрої, які працюють на сполученої частоті).

Кнопку перезавантаження роутера можна пошукати на задній стороні.

Також перезавантажувати роутер бажано раз на місяць: як уже писав вище, дана процедура скине накопичені помилки під час роботи пристрою.

3. Аномальний нагрів пристрою / пошкодження блоку живлення

Роутер гріється і це є для нього нормою. Адже всередині знаходиться невеликий комп’ютер, а також вихідний каскад посилення високої частоти. Однак, якщо ваш роутер гріється аномально (видно легкий димок), то таким роутером користуватися не можна.

Теж саме стосується і блоку живлення: якщо він має ознаки оплавлення або є пошкодження в проводі – блок живлення потрібно замінити.

Однак, у мене був випадок, коли заміна блоку живлення привела до таких самих наслідків. Пізніше з’ясувалося, що роутер став споживати більше струму, його довелося замінити.

Дана порада стосується також застарілих роутерів, яким більше 10 років – такий прилад краще замінити на більш сучасний.

4. Ваш роутер в спальні біля ліжка

Суперечки на тему шкоди високих частот йтимуть до тих пір, поки людство не накопичить досвід впливу високих частот на організм. Поки, пройшло занадто мало часу, щоб отримати досвід як впливає тривалий вплив ВЧ на організм.

Тому, якщо ваш роутер близько до ліжка, то краще на ніч його просто відключити. Якщо роутер далеко від місця вашого сну (2-3 метри), то вимикати його не потрібно: високі частоти швидко втрачають свою силу в залежності від відстані.

Як вимкнути роутер?

1. За допомогою кнопки на задній панелі;

2. Витягнути блок живлення фізично з розетки;

З перезавантаженням складніше. Можна просто вимкнути і включити, можна знайти кнопку перезавантаження (якщо вона є на корпусі) або ж скористатися веб-інтерфейсом (інформація про доступ є на наклейці).