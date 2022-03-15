Розкрито детальні характеристики iPhone 14

Не всі нові флагманські смартфони Apple матимуть процесори нового покоління. Про це повідомляє видання “MacRumors”.





Журналісти медіа посилаються на повідомлення авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo) у Twitter, який розкрив детальні характеристики апаратів Apple нового покоління. За інформацією аналітика, в 2022 році компанія представить чотири смартфони – iPhone 14, 14 Max, 14 Pro і 14 Pro Max. При цьому лише найдорожчі моделі отримають новий процесор Apple A16.

Мін-Чі Ко розповів, що базові пристрої – iPhone 14 та 14 Max – вийдуть із чіпом актуального покоління. Таким чином, девайси будуть укомплектовані процесором Apple A15 Bionic, який використовується у телефонах серії iPhone 13 та iPhone SE третього покоління.

За інформацією Ко, всі чотири моделі отримають шість гігабайт оперативної пам’яті: формату LPDDR 4X – Phone 14 та 14 Max, LPDDR 5 – iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

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