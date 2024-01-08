Xiaomi 14 Ultra з камерою-монстром показали наживо

У мережі публікують “шпигунські” фото Xiaomi 14 Ultra. Флагман сфотографували в руках дівчини, коли вона тестувала можливості камери пристрою на вулиці.

Зовнішній вигляд смартфона розгледіти не вдасться, оскільки він захований під захисним чохлом. Однак деякі його частини все ж видно. Наприклад, виділяється виступ основної камери з 8 елементами, включаючи різні сенсори і світлодіодний спалах.

Спереду можна розгледіти екран з округленими краями. По центру розташований невеликий отвір для фронтальної камери.

Камерофон представлять на початку 2024 року. За даними Gizmochina, він стане першим гаджетом Xiaomi з двома телеоб’єктивами. Інсайдери також очікують побачити чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і великий акумулятор ємністю 5180 мАг.

Раніше китайський бренд представив дві моделі лінійки Xiaomi 14. Багато в чому девайси стали першими. Вони отримали HyperOS, потужний процесор та інші топові характеристики.