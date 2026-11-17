Японська компанія Sharp представила смартфон AQUOS Sense 11, який прийшов на зміну торішньому AQUOS Sense 10. Новинка зберегла впізнаваний дизайн попередника, проте отримала більший і яскравіший дисплей, збільшений обсяг оперативної пам’яті та тонший корпус. Виробник також покращив можливості камер, додав нові функції штучного інтелекту та розширив термін програмної підтримки.

Екран, продуктивність та камери Sharp AQUOS Sense 11

Смартфон оснащений 6,2-дюймовим дисплеєм Pro IGZO OLED із роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів. Порівняно з попередньою моделлю діагональ збільшилася на 0,1 дюйма, а пікова яскравість зросла у півтора раза — до 3000 ніт. Панель підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, а в спеціальному режимі з використанням вставки чорних кадрів забезпечує ефект 240 Гц. Це має покращити плавність відображення рухомого контенту.

За продуктивність відповідає восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 із максимальною частотою 2,5 ГГц. Цей самий процесор використовувався в AQUOS Sense 10, тому суттєвого приросту обчислювальної потужності очікувати не варто. Водночас обсяг оперативної пам’яті LPDDR5X збільшився з 6 або 8 ГБ до 8 або 12 ГБ. Для зберігання даних передбачені накопичувачі UFS 3.1 на 128 і 256 ГБ, а також можливість встановлення карти microSD місткістю до 2 ТБ.

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Набір камер складається з двох основних модулів по 50,3 Мп та фронтальної камери на 32 Мп. Головний сенсор має розмір 1/1,55 дюйма, об’єктив із діафрагмою f/1.9 та оптичну стабілізацію зображення. Надширококутна камера оснащена сенсором формату 1/2,55 дюйма, об’єктивом f/2.2 із кутом огляду 122 градуси та покращеним фазовим автофокусуванням.

Sharp також додала нові інструменти обробки фотографій за допомогою штучного інтелекту. Смартфон може видаляти сторонніх людей із кадру, прибирати небажані тіні та зменшувати відблиски під час фотографування крізь скло. Передбачена й функція приховування тексту на вивісках та інших об’єктах для захисту приватної інформації. За словами виробника, оптимізація програмного забезпечення дозволила приблизно втричі збільшити кількість кадрів під час серійного фотографування.

Автономність, захист корпусу та ціна

Попри зменшення товщини корпусу до 7,6 мм, ємність акумулятора залишилася на рівні 5000 мА·год. Смартфон підтримує заряджання потужністю 36 Вт через USB-C, а фірмова технологія Intelligent Charge покликана сповільнити зношування батареї. За оцінками Sharp, одного заряду може вистачати приблизно на два дні за визначеного виробником сценарію використання.

Габарити AQUOS Sense 11 становлять 151 × 73 × 7,6 мм, а маса зменшилася зі 166 до 157 грамів. Корпус виготовлений з алюмінію та має захист від води й пилу за стандартами IPX5, IPX8, IPX9 та IP6X, що відповідає рівню IP69. Також заявлена відповідність низці випробувань американського військового стандарту MIL-STD-810H. Серед іншого обладнання — стереодинаміки W-Box, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, сканер відбитків пальців і підтримка eSIM.

Смартфон працює під керуванням Android 17. Виробник гарантує до чотирьох великих оновлень операційної системи та шість років оновлень безпеки. Додатково передбачений голосовий помічник NIAH, який допомагає керувати функціями смартфона, організовувати повсякденні справи та взаємодіяти із сумісною побутовою технікою Sharp.

Продажі Sharp AQUOS Sense 11 в Японії розпочнуться 26 листопада 2026 року. Базова версія з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме 94 600 єн (приблизно 27 700 грн). За старшу конфігурацію 12/256 ГБ доведеться заплатити 119 900 єн (близько 35 100 грн). Смартфон запропонують у чорному, сріблястому, золотистому та мідному кольорах. Інформації про офіційні продажі в Україні поки немає.