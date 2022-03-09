Другий великий магістральний провайдер відключив російських операторів інтернету

Буквально кілька днів тому ми повідомляли, що один з найбільших світових магістральних провайдерів — американська компанія Cogent — почав відключати російських операторів від своїх мереж.





На думку експертів, вже найближчим часом це може призвести до зниження пов’язаності Рунету з глобальною мережею та позначитися на якості доступу російських користувачів до зарубіжних інтернет-сервісів. А ось зараз прийшла новина про те, що приклад Cogent вирішив наслідувати ще один великий магістральний інтернет-провайдер – американська компанія Lumen Technologies, що є третім за величиною оператором зв’язку в США.

Lumen оголосила про припинення продажу всіх своїх продуктів та послуг російським компаніям, а також клієнтам з інших країн, які мають намір працювати на території Росії. До таких клієнтів входять «Мегафон», «Ростелеком», ТТК, Veon та багато інших.

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