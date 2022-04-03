GeForce GTX 1060 протестували у сучасних іграх – вона ще щось може?

На популярному YouTube-каналі RandomGaminginHD з’явилося відео з демонстрацією того, на що здатна GeForce GTX 1060, відеокарта випущена понад п’ять років тому.





Цей прискорювач має всього 3 ГБ відеопам’яті. Тестування проводилося в ПК із процесором Intel Core i3-12300 та 16 ГБ ОЗУ. Сучасні ігри перевірили у роздільній здатності 1080p.

Які результати?

Шутер Call of Duty Warzone при найнижчих налаштуваннях графіки: 70 кадрів за секунду.

Рольовий екшен Cyberpunk 2077 при низьких налаштуваннях: 45 кадрів за секунду.

Хардкорний рольовий екшен Elden Ring із середніми налаштуваннями: 60 кадрів за секунду.

Шутер від першої особи Far Cry 6 з низькими настройками: 65 кадрів за секунду.

Королівська битва Fortnite з високими налаштуваннями: 95 кадрів за секунду.

Гонка Forza Horizon 5 з високими налаштуваннями графіки: 75 кадрів за секунду.

Екшен-адвенчура у відкритому світі Red Dead Redemption 2 із середніми налаштуваннями: 50 кадрів за секунду.

Висновок: GeForce GTX 1060 досі підходить для геймінгу. Грати можна навіть у Cyberpunk 2077.

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