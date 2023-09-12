Ілон Маск розкрив деталі своєї хвороби

У своєму інтерв’ю газеті Financial Times письменник і журналіст Волтер Айзексон повідомив, що американський підприємець Ілон Маск стверджує, що у нього є ознаки біполярного розладу.

Айзексон, який працював над біографією Маска, зазначив, що дослідження свідомості Маска було відмінним від його попередніх проектів.

Хоча Маску не було поставлено офіційного діагнозу, він висловив свої думки про цей стан. Айзексон також заявив, що вважає ситуацію набагато складнішою, ніж просто біполярний розлад.

Книга Айзексона про Маска буде випущена видавництвом Simon & Schuster 12 вересня.

Раніше Ілон Маск відповів на звинувачення в держзраді через обмеження доступу ЗСУ до супутникового зв’язку Starlink. Як заявив підприємець, він – громадянин США і що б не трапилося, боротиметься за свою країну. Минулого тижня CNN опублікував фрагмент книги Волтера Айзексона, де йдеться про те, що Маск обмежив роботу Starlink у районі Криму для зриву атаки ЗСУ на ВМС Росії у 2022 році. Пізніше мільярдер заявив, що сервіс ніколи і не працював у цьому регіоні.