Китай запустив на орбіту супутники зі штучним інтелектом

Китай вивів на орбіту перші 12 супутників із запланованої мережі з 2800 апаратів із можливістю автономної обробки даних. На відміну від традиційних супутників, їм не потрібен зв’язок із наземними станціями: всі обчислення виконуються прямо на орбіті.

Кожен супутник оснащений нейромережею з 8 мільярдами параметрів і має обчислювальну потужність 744 TOPS (тераоперацій в секунду). Сукупна потужність 12 супутників досягає 5 POPS (петаоперацій в секунду) — це в 125 разів більше, ніж потрібно для роботи Microsoft Copilot+ PC (40 TOPS). Кінцева мета проекту — створення мережі з продуктивністю 1000 POPS.

Супутники обмінюються даними на швидкості до 100 Гбіт/с через лазерні канали і використовують загальну пам’ять об’ємом 30 ТБ. На борту встановлені наукові прилади, включаючи детектор рентгенівської поляризації для спостереження за гамма-сплесками. Також апарати здатні створювати цифрових 3D-двійників для моніторингу надзвичайних ситуацій, ігор і віртуального туризму.

Видання South China Morning Post зазначає, що орбітальні суперкомп’ютери скорочують затримки зв’язку і економлять енергію. Такі космічні дата-центри використовують сонячну енергію і розсіюють тепло у вакуумі, знижуючи вуглецевий слід. Аналогічні проекти можуть з’явитися в США і Європі в найближчі роки.