Глобальний вихід Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro: характеристики, ціни та дата релізу

Після успішного дебюту в Китаї у вересні 2025 року, планшети Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro готуються до підкорення міжнародного ринку. Обидва пристрої вже пройшли сертифікацію в Європі, що свідчить про їх швидку появу на полицях магазинів.

Очікується, що офіційна презентація відбудеться в березні 2026 року, одночасно з глобальним релізом флагманських смартфонів Xiaomi 17 та 17 Ultra.

Дисплей та автономність Обидві моделі отримали ідентичні екрани та акумулятори:

Екран: 11,2-дюймовий IPS з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 800 ніт.

11,2-дюймовий IPS з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 800 ніт. Звук: Система з чотирьох динаміків.

Система з чотирьох динаміків. Акумулятор: 9200 мАг.

9200 мАг. Фішка: Підтримка зворотної зарядки потужністю 22,5 Вт (планшет можна використовувати як павербанк).

Відмінності версій: Pad 8 vs Pad 8 Pro Головна різниця криється в “залізі” та камерах.

Xiaomi Pad 8 (Базова версія):

Процесор: Snapdragon 8s Gen 4.

Snapdragon 8s Gen 4. Зарядка: 45 Вт.

45 Вт. Камери: Основна 13 Мп, фронтальна 8 Мп.

Основна 13 Мп, фронтальна 8 Мп. Пам’ять: 8/128 ГБ або 8/256 ГБ.

8/128 ГБ або 8/256 ГБ. Кольори: Синій, сірий, зелений.

Xiaomi Pad 8 Pro (Просунута версія):

Процесор: Топовий Snapdragon 8 Elite.

Топовий Snapdragon 8 Elite. Зарядка: 67 Вт.

67 Вт. Камери: Основна 50 Мп, фронтальна 32 Мп.

Основна 50 Мп, фронтальна 32 Мп. Безпека: Сканер відбитків пальців на бічній грані.

Сканер відбитків пальців на бічній грані. Пам’ять: 8/256 ГБ або 12/512 ГБ.

Очікуємо на офіційне підтвердження цін для європейського ринку.