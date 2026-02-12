Глобальний вихід Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro: характеристики, ціни та дата релізу

Після успішного дебюту в Китаї у вересні 2025 року, планшети Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro готуються до підкорення міжнародного ринку. Обидва пристрої вже пройшли сертифікацію в Європі, що свідчить про їх швидку появу на полицях магазинів.
Очікується, що офіційна презентація відбудеться в березні 2026 року, одночасно з глобальним релізом флагманських смартфонів Xiaomi 17 та 17 Ultra.
Дисплей та автономність Обидві моделі отримали ідентичні екрани та акумулятори:
- Екран: 11,2-дюймовий IPS з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 800 ніт.
- Звук: Система з чотирьох динаміків.
- Акумулятор: 9200 мАг.
- Фішка: Підтримка зворотної зарядки потужністю 22,5 Вт (планшет можна використовувати як павербанк).
Відмінності версій: Pad 8 vs Pad 8 Pro Головна різниця криється в “залізі” та камерах.
Xiaomi Pad 8 (Базова версія):
- Процесор: Snapdragon 8s Gen 4.
- Зарядка: 45 Вт.
- Камери: Основна 13 Мп, фронтальна 8 Мп.
- Пам’ять: 8/128 ГБ або 8/256 ГБ.
- Кольори: Синій, сірий, зелений.
Xiaomi Pad 8 Pro (Просунута версія):
- Процесор: Топовий Snapdragon 8 Elite.
- Зарядка: 67 Вт.
- Камери: Основна 50 Мп, фронтальна 32 Мп.
- Безпека: Сканер відбитків пальців на бічній грані.
- Пам’ять: 8/256 ГБ або 12/512 ГБ.
Очікуємо на офіційне підтвердження цін для європейського ринку.