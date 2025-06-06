Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ протестували в сучасних іграх
Автор YouTube-каналу RandomGaminginHD опублікував результати тестування свіжого графічного прискорювача Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в 20 актуальних іграх з роздільною здатністю Quad HD.
Для тестів використовувалася кастомна версія адаптера у виконанні ASUS PRIME OC. Карта використовувалася в тандемі з процесором Core i9-14900K.
В ході своїх досліджень блогер з’ясував, що Radeon RX 9060 XT 16 ГБ цілком непогано показує себе в роздільній здатності 1440р, видаючи понад 60 fps в більшості протестованих тайтлів. Однак у найважчих свіжих іграх подібний фреймрейт досягається тільки за допомогою апскейлінгу або зниження налаштувань візуалізації до рівня Medium.
Ще гірше справи в проектах з трасуванням променів. Отримати прийнятну продуктивність у найвимогливіших тайтлах можна тільки при грі в роздільній здатності 1080р. Результати тестування:
- Black Myth: Wukong, пресет Medium — 61,9 fps.
- Doom The Dark Ages, пресет Medium — 60 fps.
- TES IV: Oblivion Remastered, пресет High, FSR 4 Quality — 70,7 fps.
- Call of Duty: Black Ops 6, пресет Extreme — 104,5 fps.
- Counter-Strike 2, пресет High — 208,5 fps.
- Cyberpunk 2077, пресет High — 80,7 fps.
- Elden Ring, пресет Maximum — 60 fps.
- Forza Horizon 5, пресет Ultra — 80,7 fps.
- Grand Theft Auto 5 Enhanced, пресет Very High RT — 83,2 fps.
- Helldivers 2, пресет High — 84,2 fps.
- Kingdom Come Deliverance 2, пресет High — 79 fps.
- Left 4 Dead 2, пресет Highest — 202,5 fps.
- Spider-Man 2, пресет High — 82,2 fps.
- Atomfall, пресет Ultra — 73,7 fps.
- Red Dead Redemption 1, пресет Ultra — 143,5 fps.
- Red Dead Redemption 2, пресет Ultra — 74,6 fps.
- The Witcher 3 Complete Edition, пресет Ultra — 126,5 fps.
- Baldur’s Gate 3, пресет Ultra — 108,5 fps.
- Dead Island 2, пресет High — 114,1 fps.
- Fortnite, пресет High, Lumen High — 98,9 fps.