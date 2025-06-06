Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ протестували в сучасних іграх

Автор YouTube-каналу RandomGaminginHD опублікував результати тестування свіжого графічного прискорювача Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в 20 актуальних іграх з роздільною здатністю Quad HD.

Для тестів використовувалася кастомна версія адаптера у виконанні ASUS PRIME OC. Карта використовувалася в тандемі з процесором Core i9-14900K.

В ході своїх досліджень блогер з’ясував, що Radeon RX 9060 XT 16 ГБ цілком непогано показує себе в роздільній здатності 1440р, видаючи понад 60 fps в більшості протестованих тайтлів. Однак у найважчих свіжих іграх подібний фреймрейт досягається тільки за допомогою апскейлінгу або зниження налаштувань візуалізації до рівня Medium.

Ще гірше справи в проектах з трасуванням променів. Отримати прийнятну продуктивність у найвимогливіших тайтлах можна тільки при грі в роздільній здатності 1080р. Результати тестування: