Речник ПС ЗСУ розповів про те, куди в першу чергу будуть летіти ATACMS

Якщо США нададуть Україні ракети великої дальності ATACMS, українські військові зможуть знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що базуються в портах окупованого Криму. Так вважає Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України. Поки що США не наважилися передати ракети, побоюючись реакції Москви.

Юрій Ігнат наголосив, що Росія продовжуватиме виробляти ракети та безпілотники, і що Україна повинна прагнути знищувати російські боєприпаси на відстані та вражати місця, звідки вони випускаються. – Вже зараз кожна точка в Криму знаходиться в зоні досяжності наших військ. Нам потрібні лише засоби для знищення берегових ракетних комплексів і кораблів Чорноморського флоту Росії”, – сказав Ігнат.

Україна хоче ракети ATACMS

– Збивати ракети, звичайно, важливо, але набагато ефективніше було б знищити майданчик, з якого вони запускаються. Для цього нам потрібна зброя великої дальності, високоточний оперативно-тактичний комплекс ATACMS і винищувачі F-16. Це буде зовсім інша гра, додав речник ВПС України.

Ігнат зазначив, що ракети ATACMS в першу чергу призначені для знищення наземних цілей. Якби Україна отримала боєприпаси від США, вона змогла б знищувати берегові ракетні комплекси, оскільки вони знають їхнє місце знаходження завдяки розвідувальним даним. Не всі кораблі Чорноморського флоту перебувають у морі, деякі – в портах, що також робить їх потенційними цілями.

Білий дім поки що не готовий постачати Україні системи ATACMS. Те ж саме стосується і винищувачів F-16.

Ракети ATACMS. Важко націлені і смертельно ефективні

MGM-140 ATACMS – це керована балістична ракета класу “земля-земля” з радіусом дії 300 км. Вона оснащена осколково-фугасною боєголовкою вагою близько 250 кг. Ракета, яка може працювати за будь-яких погодних умов, коштує майже 1,5 мільйона доларів США за штуку.

Завдяки високій точності, ракети можуть вражати цілі в глибині території противника. Їх можна запускати з пускових установок HIMARS та РСЗВ M270, які вже є на озброєнні української армії. Ще однією цікавою характеристикою є те, що вони можуть літати на висоті лише 50 м, що значно ускладнює їх збиття.