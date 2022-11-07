Іранська авіакомпанія привезла до Москви нову партію дронів Shahed-136

Нова партія дронів прибула з Ірану до Москви. Транспортний літак Іл-76 вилетів зі столиці Ірану до Росії вранці 3 листопада. Борт сів у аеропорту «Внуково» по обіді. Скільки точно дронів-камікадзе на борту невідомо. У першій партії їх було близько 300 одиниць.

Відомо й назву авіаперевізника, який взяв на себе таку відповідальність. Це Pouya Air іранська вантажна авіакомпанія. США вже включили її до переліку підсанкційних компаній. Мінфін США стверджує, що влада Ірану використовує ці авіалінії для постачання зброї до Росії, а також для перевезення будь-яких незаконних вантажів.

Військовий експерт Юліана Репке вважає, що на борту літака були Shahed-136. Незабаром ці дрони почнуть запускати по Україні. За даними ГУР на борту могло бути понад 200 безпілотників.

Міністр закордонних справ Ірана Хусейн Амірабдоллахіан офіційно підтвердив факт передачі зброї для РФ, але одразу додав, що це було ще до початку «спецоперації», мовляв, зброє постачали ще влітку 2021 року. В ці заяви ніхто не вірить, адже є дані розвідки, які доказують зовсім інше.

Силами українського ППО вдається збити 85% дронів-камікадзе. На жаль 15% долітають до своїх цілей. Військові вважають, що дрони й надалі запускатимуть по українських ТЕЦ.

Міністр Обороні Ілля Резніков повідомив про те, що перша партія БПЛА, яку РФ купувала у Тегерана вже майже закінчилась. Нове замовлення, яке Москва підписала з Іраном на 2400 дронів, вже почало діяти. До того ж відомо, що країна-терорист веде перемови про постачання балістичних ракет.

Це може свідчити про те, що заморозки війни не буде й у листопаді-грудні росіяни продовжать активно атакувати українські території.