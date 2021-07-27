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Анонсовано ігровий флагман POCO F3 GT

27.07.2021
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В Індії компанія POCO представила новий флагманський смартфон POCO F3 GT, який представляє собою ребрендинг Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhanced Edition і має таке ж позиціонування. Смартфон отримав апаратну основу MediaTek Dimensity 1200, а також просунуту систему охолодження. Пропонується Turbo AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і фізичні курки для поліпшення ігрового досвіду. Також до достоїнств пристрою варто віднести скляно-металевий корпус. Використовується авіаційний алюміній, а Gorilla Glass 5 покриває девайс з двох сторін. Також є захист IP53.


На задній панелі розташувалася потрійна основна камера з 64-мегапіксельним головним датчиком і спалахом блискавкою, а по контуру розташована LED-підсвітка. Фронтальну камеру відправили в отвір, розташований по центру дисплея. В наявності також стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio. Живиться смартфон від акумулятора ємністю 5065 мАг з 67-ватної зарядкою. Продажі пристрою почнуться з 2 серпня, але поки тільки в Індії.

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27.07.2021
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