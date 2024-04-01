RTX 3050 протестували в сучасних іграх: на що здатен середнячок в 2024 році
RTX 3050 протестували в іграх в 2024-му. На YouTube-каналі BENCHMARKS FOR GAMERS дізналися, якої середньої продуктивності варто очікувати від збірки з RTX 3050 і Ryzen 5 5600X у Full HD.
Horizon Forbidden West запускалася з графікою Medium, DLSS Quality. Середня частота кадрів у цій грі становила 69 к/с.
У грі Alan Wake 2 з низьким пресетом, RT Off, DLSS Quality середня продуктивність перебувала на рівні 47 к/с.
The Last of Us Part 1 йшла з DLSS Off, налаштуваннями графіки Medium. Середній FPS у цій грі знаходився на рівні 52 к/с.
У Cyberpunk 2077 вдалося з графікою Medium, DLSS і RT Off отримати в середньому 57 к/с.
Hogwarts Legacy тестувалася з налаштуваннями графіки Medium, DLSS і RT Off. Середня частота кадрів у цій грі перебувала в межах 69 к/с.
Ці та інші результати тестування ви можете побачити на відео нижче.
Висновок
У середньому продуктивність у 1080p у всіх протестованих іграх у RTX 3050 становила близько 68 к/с.
Тестовий стенд:
- відеокарта Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 8GB;
- процесор AMD Ryzen 5 5600X;
- материнська плата MSI MEG X570 Unify;
- оперативна пам’ять G.Skill Trident Z Neo 2x16GB, 3600 CL16-16-16-36;
- корпус JONSBO CR-2000 GT, Lian Li O11 Air Mini;
- операційна система Windows 11.
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