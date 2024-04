RTX 3050 протестували в сучасних іграх: на що здатен середнячок в 2024 році

RTX 3050 протестували в іграх в 2024-му. На YouTube-каналі BENCHMARKS FOR GAMERS дізналися, якої середньої продуктивності варто очікувати від збірки з RTX 3050 і Ryzen 5 5600X у Full HD.

Horizon Forbidden West запускалася з графікою Medium, DLSS Quality. Середня частота кадрів у цій грі становила 69 к/с.

У грі Alan Wake 2 з низьким пресетом, RT Off, DLSS Quality середня продуктивність перебувала на рівні 47 к/с.

The Last of Us Part 1 йшла з DLSS Off, налаштуваннями графіки Medium. Середній FPS у цій грі знаходився на рівні 52 к/с.

У Cyberpunk 2077 вдалося з графікою Medium, DLSS і RT Off отримати в середньому 57 к/с.

Hogwarts Legacy тестувалася з налаштуваннями графіки Medium, DLSS і RT Off. Середня частота кадрів у цій грі перебувала в межах 69 к/с.

Ці та інші результати тестування ви можете побачити на відео нижче.

Висновок

У середньому продуктивність у 1080p у всіх протестованих іграх у RTX 3050 становила близько 68 к/с.

Тестовий стенд: