Після дзвінка від Vodafone у Viber жінці почали надходити повідомлення про зняття коштів

Нещодавнім рішенням Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області місцеву жительку було зобов’язано погасити кредитну заборгованість перед Ощадбанком у розмірі 27 180 грн за спірних обставин, пов’язаних із несанкціонованими операціями та оспорюваним кредитним договором.

Згідно з судовими документами, оприлюдненими 5 травня 2021 року, справа розгорнулася після того, як жінка отримала несподіване повідомлення від Vodafone про надання їй 4 ГБ безкоштовного інтернету. Згодом її телефон став неробочим, а у Viber почали надходити тривожні повідомлення про несанкціоноване зняття коштів.

Конфлікт загострився, коли Ощадбанк ініціював судовий процес проти жінки, посилаючись на порушення договору та вимагаючи повернення 29 251 грн. Жінка заперечувала проти позову, наполягаючи на тому, що вона ніколи не давала згоди на укладення кредитного договору. Вона розповіла про епізод, що стався 8 грудня 2018 року, який розпочався з доброзичливого дзвінка від Vodafone про рекламну інтернет-пропозицію, але швидко перетворився на фінансовий кошмар, коли вона виявила несанкціоновані транзакції та таємничий кредитний рахунок, відкритий на її ім’я в Ощадбанку.

Незважаючи на те, що вона повідомила про ці несанкціоновані дії в поліцію, її скарги, схоже, не були почуті. Суд вирішив частково задовольнити позов Ощадбанку. З жінки на користь фінустанови стягнуть заборгованість за кредитним договором в сумі 27 180 гривень.