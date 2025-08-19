Авто

Tesla Model YL вийшла на китайський ринок: що особливого в цій автівці

Ілон Маск був змушений втихомирити свої амбіції та встановити для нового флагмана доволі демократичну ціну.

Дайнеко Наталія19.08.2025

Автомобільний гігант Tesla Inc офіційно розпочала продаж свого нового електрокара Model YL у Китаї. Більш простора шестимісна версія Model Y вже доступна для замовлення у Піднебесній. Інформацію про це компанія опублікувала у вівторок 19-го липня на своїй офіційній сторінці у китайських соцмережах.

Що особливого у Model YL?

Згідно з інформацією, отриманою від самої компанії, новинка Model YL відрізняється від Model Y перш за все параметрами. Її колісна база на 186 мм довша, а сама автівка на 44 мм вища за свою попередницю. Крім того у цієї моделі значно просторіший салон, зокрема більше місця у третьому ряду.

Під капотом Model YL два електродвигуни потужністю 142 кВт та 198 кВт на передній і задній осі. В сукупності вони дають потужність у 340 кВт. Живиться повнопривідна новинка Tesla від потрійних акумуляторів NMC, які компанія закуповує у LG Energy Solution.

Що ж стосується дизайну, то Model YL приваблює до себе увагу унікальними колесами та оновленим стильним спойлером. Крім того дизайнери дещо змінили зовнішній вигляд сидінь, а ще автівка найімовірніше буде доступна у золотому кольорі.

Яка ціна новинки від Tesla?

Вартість Tesla Model YL у Китаї стартує від 339 000 юанів, тобто близько 47 200 доларів. Надто «розганятися» із ціною Ілону Маску на китайському ринку не вдасться через жорстку конкуренцію. Адже у Піднебесній майже кожен популярний автобренд випускає власні електрокари, які можна придбати принаймні удвічі дешевше за автівки Tesla.

Варто зазначити, що випуск Model YL – це можливо останній шанс для Tesla укріпити свої позиції на китайському ринку. Адже у липні продажі електрокарів Ілона Маска у Китаї різко впали – майже на 8,4% у річному масштабі. Якщо так піде і далі, Tesla може просто загубитися серед низки дешевих електрокарів місцевого виробництва.

