Tesla Model YL вийшла на китайський ринок: що особливого в цій автівці

Автомобільний гігант Tesla Inc офіційно розпочала продаж свого нового електрокара Model YL у Китаї. Більш простора шестимісна версія Model Y вже доступна для замовлення у Піднебесній. Інформацію про це компанія опублікувала у вівторок 19-го липня на своїй офіційній сторінці у китайських соцмережах.

Що особливого у Model YL?

Згідно з інформацією, отриманою від самої компанії, новинка Model YL відрізняється від Model Y перш за все параметрами. Її колісна база на 186 мм довша, а сама автівка на 44 мм вища за свою попередницю. Крім того у цієї моделі значно просторіший салон, зокрема більше місця у третьому ряду.

Під капотом Model YL два електродвигуни потужністю 142 кВт та 198 кВт на передній і задній осі. В сукупності вони дають потужність у 340 кВт. Живиться повнопривідна новинка Tesla від потрійних акумуляторів NMC, які компанія закуповує у LG Energy Solution.

Що ж стосується дизайну, то Model YL приваблює до себе увагу унікальними колесами та оновленим стильним спойлером. Крім того дизайнери дещо змінили зовнішній вигляд сидінь, а ще автівка найімовірніше буде доступна у золотому кольорі.

Яка ціна новинки від Tesla?

Вартість Tesla Model YL у Китаї стартує від 339 000 юанів, тобто близько 47 200 доларів. Надто «розганятися» із ціною Ілону Маску на китайському ринку не вдасться через жорстку конкуренцію. Адже у Піднебесній майже кожен популярний автобренд випускає власні електрокари, які можна придбати принаймні удвічі дешевше за автівки Tesla.

Варто зазначити, що випуск Model YL – це можливо останній шанс для Tesla укріпити свої позиції на китайському ринку. Адже у липні продажі електрокарів Ілона Маска у Китаї різко впали – майже на 8,4% у річному масштабі. Якщо так піде і далі, Tesla може просто загубитися серед низки дешевих електрокарів місцевого виробництва.