Украинцы активно скупают подержанные автомобили из США: какую модель выбирают чаще всего

Украинские водители снова запылали страстью к американским авто с пробегом. Только в июле они успели приобрести почти 4,8 тыс. подержанных легковушек родом из США. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Любимой же моделью украинцев стала TESLA Model Y. Таких машин в течение прошлого месяца было приобретено 711 штук.

Какие автомобили чаще всего выбирали украинцы?

TESLA Model Y оказалась во главе рейтинга популярных в Украине американских автомобилей совсем не случайно. В целом большинство приобретенных в июле автомобилей из США были электрокарами – более 43%. Что касается остальных покупок наших соотечественников:

авто на бензине – 41%;

гибриды – 8%;

дизельные и газовые машины – 4%.

Топ-5 самых популярных «американцев»

Как мы уже упоминали, главенствующую позицию среди подержанных электрокаров из Америки заняла TESLA Model Y с рекордным показателем продаж в 711 единиц. Кроме этого автомобиля в пятерку лидеров также вошли:

TESLA Model 3 – продано 555 единиц;

FORD Escape – 347 единиц;

NISSAN Rogue – 260 единиц;

BMW X5 – 227 единиц.

Какова цена самого популярного электрокара с пробегом?

Стоимость подержанной TESLA Model Y прямо из США в Украине колеблется в пределах от 12 тыс. до 60 тыс. долларов. Цена каждой конкретной модели зависит от ряда важных параметров. В частности, существенными считаются возраст машины, ее пробег, техническое состояние и некоторые другие характеристики.

Среди объявлений одного из самых популярных порталов auto.ria мы нашли следующие предложения:

TESLA Model Y в 2020 году выпуска с пробегом 26 тыс. км, побывала в ДТП – 12 000 долларов;

TESLA Model Y 2021 выпуска с пробегом 111 тыс. км и чистой биографией – 21 950 долларов;

TESLA Model Y 2022 года выпуска с пробегом 7 тыс. км – 59 599 долларов.

Эти объявления дают достаточно четкое представление о состоянии рынка и стоимости автомобилей в зависимости от их ключевых характеристик.