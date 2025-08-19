Украинцы активно скупают подержанные автомобили из США: какую модель выбирают чаще всего
За породистого американца украинцы готовы отдать от 12 до 60 тыс. долларов.
Украинские водители снова запылали страстью к американским авто с пробегом. Только в июле они успели приобрести почти 4,8 тыс. подержанных легковушек родом из США. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Любимой же моделью украинцев стала TESLA Model Y. Таких машин в течение прошлого месяца было приобретено 711 штук.
Какие автомобили чаще всего выбирали украинцы?
TESLA Model Y оказалась во главе рейтинга популярных в Украине американских автомобилей совсем не случайно. В целом большинство приобретенных в июле автомобилей из США были электрокарами – более 43%. Что касается остальных покупок наших соотечественников:
- авто на бензине – 41%;
- гибриды – 8%;
- дизельные и газовые машины – 4%.
Топ-5 самых популярных «американцев»
Как мы уже упоминали, главенствующую позицию среди подержанных электрокаров из Америки заняла TESLA Model Y с рекордным показателем продаж в 711 единиц. Кроме этого автомобиля в пятерку лидеров также вошли:
- TESLA Model 3 – продано 555 единиц;
- FORD Escape – 347 единиц;
- NISSAN Rogue – 260 единиц;
- BMW X5 – 227 единиц.
Какова цена самого популярного электрокара с пробегом?
Стоимость подержанной TESLA Model Y прямо из США в Украине колеблется в пределах от 12 тыс. до 60 тыс. долларов. Цена каждой конкретной модели зависит от ряда важных параметров. В частности, существенными считаются возраст машины, ее пробег, техническое состояние и некоторые другие характеристики.
Среди объявлений одного из самых популярных порталов auto.ria мы нашли следующие предложения:
- TESLA Model Y в 2020 году выпуска с пробегом 26 тыс. км, побывала в ДТП – 12 000 долларов;
- TESLA Model Y 2021 выпуска с пробегом 111 тыс. км и чистой биографией – 21 950 долларов;
- TESLA Model Y 2022 года выпуска с пробегом 7 тыс. км – 59 599 долларов.
Эти объявления дают достаточно четкое представление о состоянии рынка и стоимости автомобилей в зависимости от их ключевых характеристик.