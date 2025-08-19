Українці активно скуповують вживані авто зі США: яку модель обирають найчастіше

Українські водії знову запалали пристрастю до американських авто з пробігом. Лише в липні вони встигли придбати майже 4,8 тис. вживаних легковиків родом зі США. Це майже на 15% більше, ніж в аналогічний період 2024 року. Улюбленою ж моделлю українців стала TESLA Model Y. Таких машин протягом минулого місяця було придбано аж 711 штук.

Які автівки найчастіше обирали українці?

TESLA Model Y опинилась на чолі рейтингу популярних в Україні американських авто зовсім не випадково. Загалом більшість придбаних у липні автомобілів зі США були електрокарами – понад 43%. Щодо решти покупок наших співвітчизників:

авто на бензині – 41%;

гібриди – 8%;

дизельні та газові машини – 4%.

Топ-5 найпопулярніших «американців»

Як ми вже згадували, чільну позицію серед вживаних електрокарів з Америки зайняла TESLA Model Y з рекордним показником продажів у 711 одиниць. Крім цієї автівки до п’ятірки лідерів також увійшли:

TESLA Model 3 – продано 555 одиниць;

FORD Escape – 347 одиниць;

NISSAN Rogue – 260 одиниць;

BMW X5 – 227 одиниць.

Яка ціна найпопулярнішого електрокара з пробігом?

Вартість вживаної TESLA Model Y просто зі США на теренах України коливається в межах від 12 тис. до 60 тис. доларів. Ціна кожної конкретної моделі залежить від кількох важливих параметрів. Зокрема істотними вважаються вік машини, її пробіг, технічний стан та деякі інші характеристики.

Серед оголошень одного з найпопулярніших порталів з продажу авто auto.ria ми знайшли такі пропозиції:

TESLA Model Y 2020 року випуску з пробігом 26 тис. км, побувала у ДТП – 12 000 доларів;

TESLA Model Y 2021 року випуску з пробігом 111 тис. км та чистою біографією – 21 950 доларів;

TESLA Model Y 2022 року випуску з пробігом 7 тис. км – 59 599 доларів.

Ці оголошення дають досить чітке уявлення про стан ринку та вартість автівок в залежності від їх ключових характеристик.