Профессиональный хакер назвал самые опасные пароли: password и 123456789 в топе рейтинга

Один из самых известных британских хакеров Брендин Мертаг недавно продемонстрировал широкой публике, насколько легко украсть пароли и личную информацию пользователей. Учитывая, что более половины взрослых до сих пор предпочитает стандартные или просто элементарные пароли, добраться до их аккаунтов можно всего за 3 минуты. Мертаг перечислил наиболее рискованные пароли и проинструктировал пользователей создания надежных комбинаций, которые защитят их от посягательств мошенников.

Какие пароли сделают вас потенциальной жертвой мошенников?

Так называемый нравственный хакер Брендин Мертаг уже давно использует свои умения, помогая бизнесу защитить их онлайн-системы. В этот раз он согласился принять участие в проекте компании Virgin Media O2, направленном на повышение уровня кибербезопасности британцев.

Во время работы над этим проектом он провел опрос и получил крайне интересную статистику по паролям, которые чаще всего устанавливают на свои аккаунты жители Великобритании. Большинство из этих паролей словно «приглашает» мошенников к излому аккаунта и завладению личными данными пользователей.

Среди наиболее популярных и одновременно опасных паролей:

«password» – использует каждый 20-й опрошенный британец;

«password 1» – около 7% членов фокус-группы;

«123456» и «123456789» – более 2000 опрошенных.

В общей сложности около 60% взрослых пользователей используют для своих почтовых ящиков и аккаунтов в соцсетях стандартные пароли. Таким образом они ежедневно подвергают себя опасности мошенничества и похищению персональных данных. А такие истории, как мы знаем, часто заканчивается шантажом и даже похищением средств с банковских счетов.

Как установить надежный пароль?

Всем участникам опроса Мертаг продемонстрировал, как в считанные минуты выявить их пароли, используя только общие данные, доступные в сети. После этой демонстрации хакер помог членам фокус-группы подобрать надежные пароли и защитить свои аккаунты. В частности, он озвучил несколько рекомендаций, которыми нужно руководствоваться устанавливая пароль на свой почтовый ящик или любой другой онлайн-аккаунт:

Пароль должен содержать не менее 14 символов и быть сформирован в виде случайных фраз. Не стоит использовать для разных аккаунтов один и тот же пароль. Двухфакторная аутентификация – отличный способ защитить свой аккаунт.

Напоследок Брендин Мертаг отметил, что осведомленность пользователей о принципах создания надежных паролей – это ключ к их безопасности в сети. Ведь только так у них есть реальная возможность защитить свои аккаунты и персональные данные от посягательств мошенников.