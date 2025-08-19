Професійний хакер назвав найнебезпечніші паролі: «password» та «123456789» у топі рейтингу

Один з найвідоміших британських хакерів Брендін Мертаг нещодавно продемонстрував широкому загалу, наскільки легко вкрасти паролі та особисту інформацію користувачів. Враховуючи, що більш ніж половина дорослих досі віддає перевагу стандартним чи просто елементарним паролям, дістатись до їх акаунтів можна всього за 3 хвилини. Мертаг перелічив найбільш ризиковані паролі та проінструктував користувачів щодо створення надійних комбінацій, які захистять їх від посягань шахраїв.

Які паролі зроблять Вас потенційною жертвою шахраїв?

Так званий етичний хакер Брендін Мертаг вже давно використовує свої вміння, допомагаючи бізнесу захистити їх онлайн-системи. Цього разу він зголосився взяти участь у проекті компанії Virgin Media O2, спрямованому на підвищення рівня кібербезпеки британців.

Під час роботи над цим проектом він провів опитування та отримав вкрай цікаву статистику щодо паролів, які найчастіше встановлюють на свої акаунти мешканці Великої Британії. Більшість із цих паролів наче «запрошує» шахраїв до зламу акаунту та заволодіння особистими даними користувачів.

Серед найбільш популярних та водночас найнебезпечніших паролів:

«password» – використовує кожен 20-й опитаний британець;

«password 1» – близько 7% членів фокус-групи;

«123456» та «123456789» – понад 2000 опитаних.

Загалом же близько 60% дорослих користувачів використовують для своїх поштових скриньок та акаунтів у соцмережах стандартні паролі. Таким чином вони щодня наражають себе на небезпеку шахрайства та викрадення персональних даних. А такі історії, як ми добре знаємо, часто закінчується шантажем та навіть викраденням коштів із банківських рахунків.

Як встановити надійний пароль?

Усім учасникам опитування Мертаг продемонстрував, як за лічені хвилини виявити їх паролі, використовуючи лише загальні дані, доступні в мережі. Після цієї демонстрації хакер допоміг членам фокус-групи підібрати надійні паролі та захистити свої акаунти. Зокрема він озвучив кілька рекомендацій, якими потрібно керуватися встановлюючи пароль на свою поштову скриньку чи будь-який інший онлайн-акаунт:

Пароль повинен містити щонайменше 14 символів та бути сформованим у вигляді випадкових фраз. Не варто використовувати для різних акаунтів один і той самий пароль. Двофакторна автентифікація – чудовий спосіб захистити свій акаунт.

Наостанок Брендін Мертаг зазначив, що обізнаність користувачів щодо принципів створення надійних паролів – це ключ до їх безпеки в мережі. Адже тільки так вони мають реальну змогу захистити свої акаунти та персональні дані від посягань шахраїв.