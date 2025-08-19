Тарифы не дают расслабиться: сколько украинцы будут платить за газ и свет осенью

Лето уже подходит к концу и уже через несколько месяцев начнется отопительный сезон. Не удивительно, что украинцы все чаще задумываются над возможным повышением тарифов на газ. Домохозяйства, пользующиеся электрическим отоплением, не прекращают мониторить информацию о ценах на свет. Потребителям рассказали, изменятся ли тарифы на газ и электроэнергию осенью и даже посоветовали, как уменьшить свои коммунальные счета.

Изменится ли в сентябре цена на газ?

Из-за действия моратория на повышение цен на газ и тепло украинцам в ближайшее время не придется переплачивать за газ. В частности, клиенты «Нафтогаза», а это более 98% бытовых потребителей, по-прежнему будут платить 7,96 грн за кубометр «голубого топлива».

Тариф на газ в Украине не будет пересматриваться по крайней мере до 30 апреля 2026 года. И даже после этой ключевой даты цена может измениться только в случае отмены моратория, на законодательном уровне «заморозившего» тарифы на газ. В то же время некоторые потребители, получающие газ от других поставщиков, иногда вынуждены платить до 10 грн за кубический метр ресурса.

Что будет с ценами на электроэнергию?

Что касается тарифов на свет, то здесь тоже с приходом осени ничего не изменится. В частности, до 31 октября 2025 года будет действовать текущий тариф 4,32 грн за 1 кВт*ч. Однако даже при неизменном тарифе потребители могут существенно сэкономить на счетах.

Чтобы платить за электроэнергию меньше, достаточно приобрести 2-зонный счетчик. Такой счетчик позволяет платить за электроэнергию, использованную с 23:00 до 7:00, по вдвое более низкому тарифу – 2,16 грн за 1 кВт*ч. Остальное время будет действовать стандартная цена на свет.

Если вместе с установкой 2-зонного счетчика немного изменить свои привычки, можно уменьшить сумму счета примерно на треть. В частности речь идет о привычке включать наиболее энергоемкие приборы, как стиральная машинка, посудомойка или бойлер, в ночное время. Тогда больше половины потребленной электроэнергии будет рассчитываться по более низкому тарифу.