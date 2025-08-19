Тарифи не дають розслабитися: скільки українці платитимуть за газ та світло восени

Літо вже добігає кінця і вже за кілька місяців почнеться опалювальний сезон. Тож не дивно, що українці чимраз частіше замислюються над можливим підвищенням тарифів на газ. Натомість домогосподарства, що користуються електричними опаленням, не припиняють моніторити інформацію про ціни на світло. Споживачам розповіли, чи зміняться тарифи на газ та електроенергію восени, і навіть порадили, як зменшити свої комунальні рахунки.

Чи зміниться у вересні ціна на газ?

Через дію мораторію на підвищення цін на газ та тепло, українцям найближчим часом не доведеться переплачувати за газ. Зокрема клієнти «Нафтогазу», а це понад 98% побутових споживачів, як і раніше платитимуть 7,96 грн за кубометр «блакитного палива».

Тариф на газ в Україні не переглядатимуть принаймні до 30 квітня 2026 року. Та навіть після цієї ключової дати ціна може змінитися лише у випадку скасування мораторію, що на законодавчому рівні «заморозив» тарифи на газ. У той же час деякі споживачі, що отримують газ від інших постачальників, подекуди змушені платити до 10 грн за кубічний метр ресурсу.

Що буде з цінами на електроенергію?

Стосовно тарифів на світло, то тут також із приходом осені нічого не зміниться. Зокрема до 31 жовтня 2025 року діятиме поточний тариф 4,32 грн за 1 кВт*год. Однак навіть при незмінному тарифі споживачі можуть суттєво заощадити на рахунках.

Щоб платити за електроенергію менше достатньо лише придбати 2-зонний лічильник. Такий лічильник дозволяє платити за електроенергію, використану з 23:00 до 7:00, за удвічі нижчим тарифом – 2,16 грн за 1 кВт*год. Решту часу діятиме стандартна ціна на світло.

Якщо разом зі встановленням 2-зонного лічильника трохи змінити власні звички, можна зменшити суму рахунку приблизно на третину. Зокрема йдеться про звичку вмикати найбільш енергоємкі прилади, як то пральна машинка, посудомийка чи бойлер, у нічний час. Тоді більше половини спожитої електроенергії розраховуватиметься за нижчим тарифом.