Всього 10 хвилин і ваша ванна блищатимо чистотою: популярна блогерка поділилася кількома лайфхаками

Чиста ванна – це одна із найважливіших ознак хорошої господині. Адже відсутність цвілі на швах плитки, неприємного мильного нальоту та бруду робить користування ванною кімнатою більш приємним та безпечним. Однак втримати сантехніку у чистоті через підвищену температуру та вологість буває вкрай складно.

Популярна блогерка розповіла як позбутися набридливої цвілі, мильного нальоту та небезпечних бактерій всього за кілька хвилин. І все це без токсичних миючих засобів та спеціальних гаджетів. Вам знадобиться лише кілька дешевих засобів, які є на кожній кухні.

Топ-5 лайфхаків для чистої ванни

Головною перевагою цих лайфхаків є те, що скористатися ними може будь-яка, навіть дуже зайнята господиня. Адже кожен із цих способів вимагає не більше 10 хвилин вашого часу.

Лайфхак №1: убивця мильного нальоту

Щоб впоратися із мильним нальотом на ванній або в душовій кабіні, блогерка радить змішати перекис водню зі звичайною содою. Цим розчином необхідно побризкати зони, на яких є мильний наліт. Вже за 10 хвилин ви не впізнаєте свою ванну.

Лайфхак №2: цвіль залишиться в минулому

Позбутися цвілі на швах плитки допоможуть лимонний сік та сіль. Їх потрібно ретельно вимішати до стану кашки, а тоді нанести на шви і залишити так на всю ніч. Зранку від цвілі не залишиться ані сліду.

Лайфхак №3: бактеріям у ванній не місце

Впоратися із хвороботворними бактеріями у ванній кімнаті виявляється можна за допомогою звичайного оцту. Вам знадобиться лише 200 мілілітрів теплого оцту, яким треба побризкати стіни ванної, кімнати душової кабіни та інші поверхні. Такий оцтовий душ миттєво знищить усі бактерії, які могли б викликати шкірні захворювання чи грибок.

Лайфхак №4: ще один засіб від цвілі

Щоб впоратися із цвіллю, за словами блогерки, можна також використати суху хлорку. Її потрібно трохи розбавити водою, щоб утворилася густа паста, нанести на шви плитки і залишити так на деякий час.

Лайфхак №5: сантехніка блищатиме

Щоб довести ванну до блиску, потрібно лише змішати 9% оцет зі звичайним милом. Не пройде і 10 хвилин, як усі поверхні ванної кімнати будуть ледь не віддзеркалювати свою власницю.