По 5000 грн за обычный перевод: как принять участие в новой акции от ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка кроме высокого уровня сервиса могут также получить немалое денежное вознаграждение. Для этого нужно только воспользоваться одной из самых популярных услуг банка. Те, кому повезет, получат вознаграждение от 500 до 5000 грн.

Как выиграть деньги от ПриватБанка?

Получить бонусы от государственного банка имеет шанс каждый клиент с активной картой Visa от ПриватБанка и осуществит или получит международный денежный перевод до конца сентября текущего года. Однако важно, чтобы сумма такого перевода составляла более 500 грн. Иначе клиента просто не засчитают слишком много участников акции.

Какой бонус можно получить?

В конце каждого месяца банк будет выбирать 275 победителей, которым выплачивать определенную сумму средств. А именно:

500 грн – 250 участников;

5 000 грн – 25 участников.

Поскольку акция продолжается еще с начала июня, то до конца сентября бонусы от ПриватБанка выигрывает 1100 клиентов. В частности:

1000 победителей получит вознаграждение в размере 500 грн.;

100 победителей – в сумме 5 000 грн.

Кто может стать участником розыгрыша?

Принять участие в бонусной программе могут клиенты ПриватБанка, отвечающие следующим критериям:

возраст более 18 лет;

наличие идентификационного кода;

наличие карты Visa от ПриватБанка.

Это и все требования к участникам розыгрыша, каждый из которых имеет высокие шансы получить немалое денежное вознаграждение.

Как поучаствовать в бонусной программе?

Чтобы стать участником акции, нужно шаг за шагом выполнить следующую инструкцию:

Пройти регистрацию на участие в акции в Приват24, на сайте ПриватБанка или с помощью электронного письма. Отправить/получить международный перевод на карту Visa на сумму от 500 грн.

В ПриватБанке также сообщили, что уже выплатили средства победителям июньского и июльского розыгрышей. Августовские же победители получат свое вознаграждение в начале сентября. Принять участие в розыгрыше клиенты ПриватБанка смогут до 27 сентября 2025 включительно.