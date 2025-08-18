По 5 000 грн за звичайний переказ: як взяти участь у новій акції від ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку, окрім високого рівня сервісу, можуть також отримати чималу грошову винагороду. Для цього потрібно лише скористатися однією з популярних послуг банку. Ті, кому пощастить, отримають винагороду від 500 до 5 000 грн.

Як виграти гроші від Приватбанку?

Отримати бонуси від державного банку має шанс кожен клієнт, що має активну карту Visa від ПриватБанку та здійснить чи отримає міжнародний грошовий переказ до кінця вересня поточного року. Проте важливо щоб сума такого переказу становила понад 500 грн. Інакше клієнта просто не зарахують дуже числа учасників акції.

Який бонус можна отримати?

Наприкінці кожного місяця банк обиратиме 275 переможців, яким виплачуватиме певну суму коштів. А саме:

500 грн — 250 учасників;

5 000 грн — 25 учасників.

Оскільки акція триває ще з початку червня, то до кінця вересня бонуси від Приватбанку виграє 1100 клієнтів. Зокрема:

1000 переможців отримає винагороду в розмірі 500 грн;

100 переможців – в сумі 5 000 грн.

Хто може стати учасником розіграшу?

Взяти участь у бонусній програмі можуть клієнти ПриватБанку, що відповідають наступним критеріям:

вік понад 18 років;

наявність ідентифікаційного коду;

наявність карти Visa від ПриватБанку.

Це й усі вимоги до учасників розіграшу, кожен з яких має високі шанси отримати чималу грошову винагороду.

Як взяти участь у бонусній програмі?

Щоб стати учасником акції потрібно крок за кроком виконати наступну інструкцію:

Пройти реєстрацію на участь в акції у Приват24, на сайті ПриватБанку або за допомогою електронного листа. Відправити/отримати міжнародний переказ на карту Visa у сумі від 500 грн.

У ПриватБанку також повідомили, що вже виплатили кошти переможцям червневого та липневого розіграшів. Серпневі ж переможці отримають свою винагороду на початку вересня. Взяти участь у розіграші клієнти ПриватБанку зможуть до 27 вересня 2025 року включно.