Увеличение налогов и даже штрафов: какие последствиями обернется повышение минималки в Украине

Как известно, в Украине в 2026 году ожидается увеличение минимальной зарплаты. Ее повысят с 8000 до 8688 грн. Однако такое, казалось бы, положительное событие имеет свои минусы. Ведь рост минималки повлечет существенное увеличение налогов и даже некоторых штрафов.

На сколько увеличатся налоги?

Повышение минималки, прежде всего, повлияет на размер минимального ЕСВ. Дело в том, что ставка этого налога напрямую зависит от размера минимальной зарплаты. Таким образом:

для всех трех групп ФЛП, являющихся плательщиками единого налога, его сумма увеличится с 1760 до 1911,36 грн;

для второй группы – с 1600 до 1737,6 грн.;

военный сбор для плательщиков ЕСВ вырастет с 800 до 868,8 грн.

И все это последствия роста минимальной зарплаты всего-навсего на 688 грн.

Что будет со штрафами?

Помимо увеличения налогов, изменение суммы минималки повлечет также значительное повышение некоторых видов штрафов. В частности, изменения претерпевают суммы штрафов за нарушение Кодекса законов о труде. А именно:

штраф за допущение к работе не оформленного работника – с 80000 до 86000 грн;

за работника, не получившего причитающихся ему гарантий и льгот – с 32 000 до 34 700 грн;

за недопуск на предприятие инспектора – со 128 000 до 139 000 грн.

Кому повысят пенсию?

Увеличение минималки, кроме повышения налогов и штрафов, будет иметь также ряд положительных последствий. В частности, части украинцев в связи с таким нововведением повысят пенсии. Дело в том, что от минимальной зарплаты зависит сумма гарантированной пенсии для лиц, выполнивших требования по стажу. Таким образом, мужчины со стажем 35 лет и женщины со стажем 30 лет при выходе на пенсию в 65 лет получат гарантированные выплаты в сумме 3475,2 грн вместо 3200 грн.

Кроме того, повышение минималки хоть и ненамного, но все же повысит доход граждан, получающих такую зарплату. Не говоря уже о всеобщей детенизации экономики, которая также является одним из весомых мотивов для повышения минимальной заработной платы.