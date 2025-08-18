Збільшення податків та навіть штрафів: які наслідки матиме підвищення мінімалки в Україні

Як відомо, в Україні у 2026 році очікується збільшення мінімальної зарплатні. Її підвищать з 8000 до 8688 грн. Однак така здавалось би позитивна подія має свої мінуси. Адже зростання мінімалки потягне за собою суттєве збільшення податків та навіть деяких штрафів.

На скільки збільшаться податки?

Підвищення мінімалки перш за все вплине на розмір мінімального ЄСВ. Справа в тому, що ставка цього податку напряму залежить від розміру мінімальної зарплатні. Таким чином:

для усіх трьох груп ФОПів, що є платниками єдиного податку, його сума збільшиться з 1760 до 1911,36 грн;

для другої групи – з 1600 до 1737,6 грн;

військовий збір для платників ЄСВ зросте з 800 до 868,8 грн.

І все це наслідки зростання мінімальної зарплатні всього-на-всього на 688 грн.

Що буде зі штрафами?

Крім збільшення податків, зміна суми мінімалки потягне за собою також значне підвищення деяких видів штрафів. Зокрема змін зазнають суми штрафів за порушення Кодексу законів про працю. А саме:

штраф за допущення до роботи не оформленого працівника – з 80 000 до 86 000 грн;

за працівника, який не отримав належних йому гарантій та пільг – з 32 000 до 34 700 грн;

за недопуск на підприємство інспектора – з 128 000 до 139 000 грн.

Кому підвищать пенсію?

Збільшення мінімалки, окрім підвищення податків та штрафів, матиме також низку позитивних наслідків. Зокрема частині українців у зв’язку з таким нововведенням підвищать пенсії. Справа в тому, що від мінімальної зарплатні залежить сума гарантованої пенсії для осіб, які виконали вимоги за стажем. Таким чином чоловіки зі стажем 35 років та жінки зі стажем 30 років при виході на пенсію у 65 років отримають гарантовані виплати у сумі 3475,2 грн замість 3200 грн.

Крім того підвищення мінімалки хоч і ненабагато, та все ж підвищить дохід громадян, що отримують таку зарплатню. Не кажучи вже про загальну детінізацію економіки, яка також є одним з вагомих мотивів для підвищення мінімальної заробітної плати.