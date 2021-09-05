Названо останні новинки смартфонів 2021 року преміум класу

Флагманські смартфони коштують дорого, тому до їх вибору варто підходити вкрай серйозно, уважно вивчивши всі особливості моделей. Однак, не у всіх для цього вистачає знань і, що найголовніше, часу. Якщо не хочете заглиблюватися в тему, ось вам п’ять кращих новинок смартфонів преміум класу.





№5 – OPPO Reno 6 Pro +

При потужному процесорі Snapdragon 870 новинка китайців вийшла досить компактною – девайс легко поміщається в долоню. Його 6.55-дюймовий екран виконаний за технологією AMOLED і оновлюється з частотою 90 Гц. Фотоможливості представлені квадрокамерою 50 + 13 + 16 + 2 МП, а батарея ємністю 4500 мАг заряджається на потужності 65 Вт.

№4 – Huawei P50 Pro

Флагманський Huawei P50 Pro – кращий камерофон в світі. Домогтися такого звання йому допомогла система з чотирьох камер – 50 + 64 + 13 + 40 МП. Іншою особливістю моделі є той факт, що вона працює під управлінням HarmonyOS прямо з коробки. Серцем девайса є процесор Snapdragon 888 або ж Kirin 9000 в залежності від конфігурації. Компанію чіпсету становлять 8 або 12 ГБ ОЗП, а також від 128 до 512 ГБ пам’яті.

Серед інших фішок: 6.6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і батарея ємністю 4360 мАг з 66-ватною швидкою зарядкою по дроту і 50-ватною по повітрю.

№3 – Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III – топовий флагман японців з 6.5-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 120 Гц. Під капотом пристрою знаходиться процесор Snapdragon 888, а фотоможливості представлені квадрокамерою 12 + 12 + 12 + 0.3 МП. Крім стильного фірмового дизайну смартфон цікавий наявністю мініджека і слота під флешку, яких уже давно немає в преміальних телефонах інших компаній.

№2 – Galaxy Z Flip 3

Новітній складаний смартфон корейців оснащений відразу двома екранами: 6.7-дюймовим головним Dynamic AMOLED з роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів і додатковою 1.9-дюймовою SuperAMOLED матрицею. Як процесор задіяний Snapdragon 888, також є подвійна камера 12 + 12 МП на спинці. Для тих, хто хоче чогось екзотичного це відмінний апарат.

№1 – Galaxy Z Fold 3

Як і у попереднього флагмана, тут відразу два AMOLED екрани: діагоналлю 7.6 і 6.2 дюймів відповідно. А ось камер у моделі ще більше – три. Кожен з датчиків має роздільну здатність 12 МП. Є у Z Fold 3 і підекранний сенсор з роздільною здатністю 4 МП. В іншому це типовий флагман з Snapdragon 888 під капотом і батареєю ємністю 4400 мАг, для якої заявлена ​​швидка зарядка потужністю 25 Вт.