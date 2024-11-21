Redmi A4 5G вийшов: Snapdragon 4s та екран  120 Гц

Redmi A4 5G є першим смартфоном на базі процесора Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 4 ГБ. Ємність накопичувача становить 64 або 128 ГБ. За автономність відповідає батарея на 5160 мА*год зі швидкою 18-ватною дротовою зарядкою. При цьому в комплекті адаптер із запасом, на 33 Вт.

У Redmi A4 5G 6,88-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ і кадровою частотою 120 Гц. Ззаду камера на 50 Мп, спереду на 8 Мп. Працює новинка на операційній системі Android 14. Обіцяють оновлення до Android 15 і Android 16, а також випуск патчів безпеки протягом чотирьох років.

Смартфон пропонується у фіолетовому і чорному кольорах. Вартість базової версії $100, за варіант зі збільшеним об’ємом ПЗП просять $110.