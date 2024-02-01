Відео дня: тисячі супутників Ілона Маска обернули Землю в кокон

Ентузіасти зі Star Walk 2 створили залипаючу анімацію з усіма супутниками бренду Starlink. У короткому відео відображено, як змінювалася кількість апаратів, що літають над Землею, у період з 2019 по 2024 рік. Спойлер: їх стало дуже багато.

Класно, що для створення ролика використовували найактуальніші дані. Засвітився навіть лютий, який щойно настав.

SpaceX запускає супутники на орбіту партіями, зазвичай близько 60 штук за раз. Кожен апарат важить 260 кг і оснащений електростатичними двигунами, що працюють на ефекті Холла, з використанням криптону. Він може маневрувати в космосі і самостійно сходити з орбіти наприкінці терміну служби (5-10 років).

Зараз навколо Землі кружляє понад 5700 супутників Starlink. Ви можете ознайомитися з ними докладніше за допомогою інтерактивної карти на порталі Satellitemap Space (посилання тут).

Раніше інший проєкт Ілона Маска опинився в центрі загальної уваги. Neuralink відкрив нову еру нейротехнологій, уперше імплантувавши чип для управління комп’ютером у мозок людини.