HMD готує повернення ще однієї легендарної Nokia

Компанія HMD, яка багато років випускала телефони під брендом Nokia, схоже, готує ще одне повернення моделі з минулого. Цього разу йдеться не про класичний кнопковий телефон, а про відродження лінійки Asha — серії недорогих сенсорних пристроїв, які Nokia просувала ще на початку 2010-х років.

На глобальному сайті HMD помітили згадку про пристрій із модельним номером TA-1779. У дужках поруч із ним вказана назва HMD Asha 305. Це дає підстави вважати, що виробник справді працює над новою версією моделі, яка колись продавалася під брендом Nokia.

Що відомо про нову HMD Asha 305

Поки що інформації про пристрій небагато. З відкритих даних відомо лише, що модель проходить сертифікацію, а серед технічних параметрів згадується показник SAR та частота LTE B7. Саме підтримка LTE вказує на те, що це не буде просте перевидання старої Nokia Asha 305 з мінімальними змінами на кшталт нового роз’єму USB-C.

Найімовірніше, HMD готує компактний бюджетний телефон із сенсорним екраном і підтримкою 4G. Такий формат може стати проміжним варіантом між звичайним кнопковим телефоном і повноцінним Android-смартфоном. Подібну ідею компанія вже тестувала у моделі HMD Touch 4G, яка поєднувала простий інтерфейс, сенсорне керування та базові сучасні функції.

Водночас говорити про характеристики новинки зарано. Невідомо, яку операційну систему отримає HMD Asha 305, яким буде екран, камера, акумулятор, набір застосунків і ціна. Також поки немає даних про країни, де пристрій з’явиться у продажу.

Чим запам’яталась оригінальна Nokia Asha 305

Оригінальна Nokia Asha 305 була представлена у 2012 році. Це був недорогий сенсорний телефон на платформі Series 40, який мав 3-дюймовий екран з роздільною здатністю 400×240 пікселів, 32 МБ оперативної пам’яті та 2-мегапіксельну камеру.

Навіть на момент виходу модель не претендувала на звання потужного смартфона. Її головною ідеєю була доступність: Nokia намагалася запропонувати користувачам простий сенсорний телефон для дзвінків, повідомлень, інтернету та базових мультимедійних функцій.

Саме тому можливе повернення Asha 305 виглядає логічним для HMD. Компанія останнім часом активно використовує ностальгію за старими телефонами Nokia, але при цьому додає сучасні можливості — 4G, USB-C, оновлені чипи та інколи функції на базі штучного інтелекту.

Окремий нюанс полягає в тому, що угода, яка дозволяє HMD випускати смартфони під брендом Nokia, має завершитися у 2026 році. Тому виробник, схоже, намагається максимально використати впізнаваність старих моделей і назв, паралельно розвиваючи вже власний бренд HMD.

Поки що HMD Asha 305 залишається неанонсованим пристроєм. Але сама поява цієї назви в сертифікаційних даних свідчить, що компанія може готувати ще один ностальгійний реліз — цього разу не для фанатів кнопкових телефонів, а для тих, кому потрібен максимально простий і дешевий сенсорний апарат із сучасним зв’язком.