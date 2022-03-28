Xiaomi звинуватили в уповільненні своїх смартфонів

Нещодавно чотири флагманські лінійки Samsung Galaxy (включаючи S22) було видалено з бази даних Geekbench. Справа в тому, що бенчмарк виявив, що компанія обмежує продуктивність цих телефонів у програмах. Тепер повідомляється, що Xiaomi викрили у тому ж.





Співзасновник Geekbench заявив, що помітив підозрілу поведінку під час тестування Xiaomi Mi 11 у Geekbench. Схоже, що компанія уповільнює програми бенчмарків, якщо вони замасковані під ігри, але запускає їх на повній швидкості, якщо ні.

З’ясувалося, що після перейменування програми бенчмарку у Fortnite показники продуктивності знизилися на 30% у одноядерних тестах та на 15% – у багатоядерних. Така поведінка спостерігалася, коли Geekbench маскувався під іншу популярну гру Genshin Impact.

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