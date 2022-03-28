Hardnews

Xiaomi звинуватили в уповільненні своїх смартфонів

28.03.2022
Менше хвилини

Нещодавно чотири флагманські лінійки Samsung Galaxy (включаючи S22) було видалено з бази даних Geekbench. Справа в тому, що бенчмарк виявив, що компанія обмежує продуктивність цих телефонів у програмах. Тепер повідомляється, що Xiaomi викрили у тому ж.


Співзасновник Geekbench заявив, що помітив підозрілу поведінку під час тестування Xiaomi Mi 11 у Geekbench. Схоже, що компанія уповільнює програми бенчмарків, якщо вони замасковані під ігри, але запускає їх на повній швидкості, якщо ні.

Новини по темі

З’ясувалося, що після перейменування програми бенчмарку у Fortnite показники продуктивності знизилися на 30% у одноядерних тестах та на 15% – у багатоядерних. Така поведінка спостерігалася, коли Geekbench маскувався під іншу популярну гру Genshin Impact.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
28.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

3090 ti

GeForce RTX 3090 Ti стане найпродуктивнішою та найдорожчою відеокартою покоління RTX 30 Ampere.

28.03.2022
магазин

Стало відомо, на скільки вистачить запасів техніки Apple і Samsung на Росії

28.03.2022

Десятки компаній зробили свої послуги безкоштовними для українців: повний перелік

27.03.2022
автомобіль поломка

Як одна радіопередача може вивести з ладу десятки автомобілів

26.03.2022
Back to top button