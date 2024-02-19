Чим відрізняються камери в найкращих смартфонах Samsung, Google Pixel і Oppo

Камери найкращих смартфонів із Південної Кореї, США та Китаю порівняли. На YouTube-каналі Versus з’ясували, який новий смартфон робить фото і знімає відео краще: Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra або Pixel 8 Pro.

За основною камерою загалом із Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra і Pixel 8 Pro найкращим виявився Google Pixel (14 балів), далі йшов Oppo (13 балів), на останньому місці розмістився Samsung (10 балів).

Ультраширик же навпаки найякісніше знімки робить на Samsung (17 балів). Дещо гіршим був Pixel (10 балів), і найгіршим став Oppo (7 балів).

Портретні фотографії найкраще виходили на Oppo (14 балів) і на Samsung (12 балів), а ось Pixel відставав у цьому плані (9 балів).

Відео на основну камеру в різних сценаріях найякісніше виходить на Samsung Galaxy S24 Ultra (14 балів), далі йде Oppo (12 балів) і Pixel (10 балів). Що стосується стабілізації, то найкращим за цим параметром є Samsung, а найгіршим – Pixel.

Щодо селфі-фото всі пристрої рівні. Але якщо порівнювати відео на фронтальну камеру, то краще за інших виявляється Pixel. З точки зору запису звуку під час відеозйомки найкращим є Samsung.

Режим сповільненої зйомки краще працює на Samsung. При цьому він, як і Pixel, може записувати такі відео в Full HD 240 к/с, а Oppo – в HD 480 к/с.

За зумом найкращим був Oppo, а за макро – Samsung.

Висновок

Сумарно більше за інших балів – 18 – отримав за якістю фото і відео Samsung Galaxy S24 Ultra. При цьому і Oppo Find X7 Ultra, і Pixel 8 Pro отримали по 11 балів. З усіма знімками докладніше ви можете ознайомитися вище.