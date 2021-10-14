IMILAB C21 – розумну камеру суббренду Xiaomi віддають зі знижкою

Бренд IMILAB, який входить в екосистему Xiaomi, проводить розпродаж до 16 жовтня. У його офіційному інтернет-магазині на AliExpress можна з вагомою знижкою придбати IP-камеру IMILAB C21, яка забезпечить безпеку в будинку або в офісі.





Що це за звір

Камера IMILAB C21 знімає відео з роздільною здатністю до 2.5K (2560 × 1440 пікселів), завдяки чому зображення виходить максимально чітким. Сліпих зон в приміщенні для неї не існує, оскільки використовується широкутня оптика з апертурою f2.0 охопленням 105 градусів. Датчик руху автоматично спрацьовує, коли в приміщенні з’являється людина, і повідомлення про це приходить на смартфон, але якщо камера зафіксує появу тварини (наприклад, собаки чи кішки), повідомлення не відправляється, щоб даремно не турбувати користувача.

Камеру можна прикріпити до будь-якої поверхні, горизонтальної або вертикальної, або встановити на столі. Вона живиться від комплектного USB-адаптера, що забезпечує її автономність. IMILAB C21 займає мінімум місця і мало важить: габарити складають 108х76х76 мм, а вага – 249 г. За всіма параметрами це – відмінний вибір для облаштування відеоспостереженого в будинку.

Око Саурона

В камеру IMILAB C21 вбудований мікрофон, завдяки чому вона може оповіщати користувача про звуки, які «чує» – наприклад, плач дитини або розбите скло. У неї встановлений високочутливий фотосенсор, що забезпечує захоплення зображення з високою якістю як в світлий, так і темний час. У повній темряві зйомка ведеться з використанням чотирьох ІК-датчиків, причому навіть в таких умовах якість залишається дуже високим.

Девайс інтегрований з Alexa і Google Assistant (а також має власний додаток), має підтримку двостороннього зв’язку в режимі рації, працює в мережах Wi-Fi 2,4 ГГц, витримує температуру від -10 ° C до + 55 ° C, кодує відео в форматі H.265, відправляє записи в «хмару» і на SD-карту – при цьому ви отримуєте 3 місяці безкоштовної підписки на хмарний сервіс для зберігання записів. На відео можна відстежити всі рухи і швидко перейти до потрібного фрагмента спостереження.

А що за бренд

IMILAB – всесвітньо відомий постачальник рішень для безпеки розумного будинку. Заснована в квітні 2014 року, компанія тепер є суббрендом всієї екосистеми Xiaomi, але також має міжнародні коріння. Засновниками IMILAB є Microsoft, IBM, Samsung і Acer. Дистриб’юторська мережа IMILAB охоплює в цілому більше 30 країн, 20 мільйонів продажів, більше 15 мільйонів активних користувачів, 3 мільйони + користувачів додатків. Так що є потенціал до величі.

IMILAB прагне бути більше, ніж лідером на ринку рішень для розумної домашньої безпеки. Їх мета – впровадити кращі технології розумного будинку за допомогою постійних досліджень та інновацій. Вони хочуть розвинути здатність без зусиль управляти своїм житловим простором і адаптувати його до своїх потреб.

Ціна та доступність

У звичайні дні камера IMILAB C21 продається майже за 50 доларів, а на цьому розпродажу її можна придбати всього за 29,99 долара. Настільки вагома знижка досягається застосуванням промокоду DQGS63B9C21 в процесі оформлення замовлення. Товар можна придбати в офіційному магазині на Аліекспресс.