Крила, що складаються після посадки: Airbus готує незвичну революцію для лайнерів

Airbus працює над технологією, яка може змінити вигляд літаків у аеропортах: складані крила. Ідея проста на словах і складна в реалізації — у польоті крило робиться довшим для більшої ефективності, а після посадки його кінчики складаються, щоб лайнер, як і раніше, вміщувався біля стандартного гейта.

Довше крило — менше пального

Програма має назву «Wing of Tomorrow», а випробовують її на демонстраторі A321neo. Задум — додати приблизно по п’ять метрів до кожного кінчика крила, збільшивши повний розмах із нинішніх 35,8 до близько 46 метрів. Навіщо це потрібно, пояснює аеродинаміка: довге й вузьке крило з великим подовженням створює менший опір, а отже, літак витрачає менше пального. Airbus прогнозує двозначне (у відсотках) зниження витрати палива й викидів CO₂.

Проблема в тому, що більший розмах не влазить у наявну аеропортову інфраструктуру. Гейти, руліжні доріжки й ангари розраховані на певні габарити — для вузькофюзеляжних лайнерів це категорія ICAO Code C з обмеженням розмаху до 36 метрів. Складані крила розв’язують цю суперечність: у повітрі літак «розправляє» крила заради економії, а на землі складає їх назад у дозволені рамки.

Шарнір, який має витримати тисячі польотів

Головна складність — інженерна. Шарнір у крилі, як зазначають розробники, це лише початок. Механізм має включати підсилену конструкцію, гідравлічні приводи, систему фіксації та гасіння вібрацій, а головне — витримувати екстремальні перепади температур, вологу й тисячі циклів «склав-розклав», при цьому виключаючи випадкове складання в повітрі. Ціна помилки тут очевидна.

Ідея не зовсім нова: складані законцовки крил уже застосовує Boeing на своєму широкофюзеляжному 777X — щоправда, там складається лише невеликий кінчик. Airbus заявляє масштабніший підхід — рухомі секції по кілька метрів на вузькофюзеляжному літаку.

Поки що це експеримент. Розробку розраховано на три роки з 2026-го, статичні випробування 17-метрових демонстраторів уже провели, а от терміни появи серійних літаків не підтверджені. У проєкт вклав кошти й британський Aerospace Technology Institute — близько 227 мільйонів фунтів. Якщо технологія доведе життєздатність, наступне покоління звичних A320/A321 може навчитися складати крила просто біля терміналу — видовище, якого пасажири ще не бачили.

Нагадаємо, авіація останнім часом б’є рекорди й у дальності: раніше ми писали, що спеціально збудований Airbus A350-1000ULR для Qantas подолав 23 075 км за 24 години 24 хвилини — це найдовший безпосадковий переліт в історії.