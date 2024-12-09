Названо кращий смартфон Samsung на кінець 2024 року

У підсумковому річному топі ресурсу Tom’s Guide Samsung Galaxy S24 FE опинився на дві позиції попереду суперфлагмана Galaxy S24 Ultra.

Загалом у рейтингу 6 пристроїв. Samsung Galaxy S24 FE на першому місці завдяки адекватному співвідношенню ціни та якості. Гаджет швидкий, великий, із соковитим і яскравим дисплеєм, чудовими камерами і функціями на основі ШІ.

Більш доступний Samsung Galaxy A55 на другій сходинці, як найкращий смартфон від південнокорейського виробника за свої гроші. За дизайном нагадує дорожчі моделі лінійки S.

Найкращим преміальним смартфоном Samsung названо Galaxy S24 Ultra, найбільш універсальний флагман на ринку. Це і чудовий камерофон, і ідеальний смартфон для ігор, а ще в нього є підтримка роботи зі стилусом

Samsung Galaxy S24 Plus визнано найкращим великим смартфоном Samsung, який не коштує космічних грошей. А найкращою моделлю у форм-факторі книжки є Samsung Galaxy Z Fold6 із флагманською начинкою. Тим же, хто перебуває в пошуках компактного смартфона з гнучким екраном, має сенс розглянути Samsung Galaxy Z Flip