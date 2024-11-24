Вийшла nubia V70 Design – для тих кому не вистачає на iPhone Pro Max

Компанія ZTE випустила новий доступний смартфон nubia V70 Design, який на деяких ринках буде продаватися як ZTE Blade V70 Design.

На вибір доступні дві версії: зі скляною задньою панеллю в чорному і рожевому, а також корпус з екошкірою в помаранчевому і зеленому кольорі.

Лицьову панель nubia V70 Design займає 6,7-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. На задній панелі розташована основна камера на 50 Мп і дві заглушки, а спереду – селфі-камера на 16 Мп.

За продуктивність відповідає чип Unisoc T606 з 4 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Також девайс отримав акумулятор на 5000 мАг із зарядкою до 22,5 Вт і оболонку MyOS 14 на базі Android 14 з коробки.

Ціни на nubia V70 Design стартують з 100 доларів.