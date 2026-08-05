Складывающиеся после посадки крылья: Airbus готовит необычную революцию для лайнеров

Airbus работает над технологией, которая может изменить облик самолетов в аэропортах: складные крылья. Идея проста на словах и сложна в реализации — в полёте крыло удлиняется для большей эффективности, а после посадки его концы складываются, чтобы лайнер, как и раньше, помещался у стандартного гейта.

Чем длиннее крыло — тем меньше топлива

Программа называется «Wing of Tomorrow», а испытывают её на демонстрационном самолёте A321neo. Идея заключается в том, чтобы добавить примерно по пять метров к каждому концу крыла, увеличив полный размах с нынешних 35,8 до примерно 46 метров. Зачем это нужно, объясняет аэродинамика: длинное и узкое крыло с большим удлинением создает меньшее сопротивление, а значит, самолет расходует меньше топлива. Airbus прогнозирует двузначное (в процентах) снижение расхода топлива и выбросов CO₂.

Проблема в том, что более крупные самолеты не помещаются в существующую аэропортовую инфраструктуру. Выходы на посадку, рулежные дорожки и ангары рассчитаны на определенные габариты — для узкофюзеляжных лайнеров это категория ICAO Code C с ограничением размаха до 36 метров. Складные крылья разрешают это противоречие: в воздухе самолет «расправляет» крылья для экономии, а на земле складывает их обратно в допустимые рамки.

Шарнир, который должен выдержать тысячи полётов

Основная сложность — инженерная. Шарнир в крыле, как отмечают разработчики, — это лишь начало. Механизм должен включать усиленную конструкцию, гидравлические приводы, систему фиксации и гашения вибраций, а главное — выдерживать экстремальные перепады температур, влагу и тысячи циклов «сложил-разложил», при этом исключая случайное складывание в воздухе. Цена ошибки здесь очевидна.

Идея не совсем новая: складные законцовки крыльев уже применяет Boeing на своём широкофюзеляжном 777X — правда, там складывается лишь небольшой кончик. Airbus заявляет о более масштабном подходе — подвижные секции длиной в несколько метров на узкофюзеляжном самолете.

Пока что это эксперимент. Разработка рассчитана на три года, начиная с 2026 года; статические испытания 17-метровых демонстрационных моделей уже проведены, а вот сроки появления серийных самолетов пока не подтверждены. В проект вложил средства и британский Aerospace Technology Institute — около 227 миллионов фунтов. Если технология докажет свою жизнеспособность, следующее поколение привычных A320/A321 сможет складывать крылья прямо у терминала — зрелище, которого пассажиры ещё не видели.

Напомним, что в последнее время авиация бьет рекорды и по дальности: ранее мы писали, что специально построенный для Qantas самолёт Airbus A350-1000ULR преодолел 23 075 км за 24 часа 24 минуты — это самый длинный беспосадочный перелёт в истории.