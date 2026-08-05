Бурит и взрывает одновременно: Китай продемонстрировал первый в мире гибридный туннелепроходческий щит

Китай представил необычную инженерную машину — «Сянлун-1», которую производители называют первым в мире бурильно-взрывным туннелепроходческим щитом. Это гибрид двух принципиально разных методов проходки туннелей: традиционного взрывного и механизированного, — объединенных в одном 400-тонном агрегате.

Два метода в одной машине

До сих пор туннели прокладывали либо с помощью взрывов (сначала просверливают шпуры, закладывают заряд, взрывают породу и вывозят обломки), либо с помощью туннелепроходческих щитов (гигантские машины, которые механически «прогрызают» грунт ротором). Каждый способ имеет свои ограничения: взрыв эффективен в твёрдых породах, но работает с перерывами, а щиты подходят для мягких грунтов, но буксуют в прочной скале.

«Сянлун-1» сочетает в себе оба подхода. Машина оснащена полым вращающимся устройством, которое позволяет гибко переключать режимы работы: взрывать породу впереди и извлекать её ротором сзади, или наоборот, либо вести сплошное механическое бурение. Фактически щит сначала «разрыхляет» твёрдую скалу взрывом, а затем непрерывно извлекает её механизированным способом — и именно это сочетание даёт, по заявлению разработчиков, прирост эффективности до 30 % в твёрдых породах.

Характеристики и области применения

Машина была разработана совместно Университетом Цинхуа и China Railway Science and Industry Group, а сошла она с конвейера в Ухане. Длина агрегата — 70 метров, диаметр проходки — 4,55 метра, центральный режущий диск — 1,2 метра, полная масса — около 400 тонн.

Отдельное преимущество — универсальность: «Сянлун-1» рассчитан на сложные геологические условия — от горных ударов и зон разломов до деформаций мягких пород, где обычные щиты сталкиваются с трудностями. Кроме того, порода из выработки сразу перерабатывается в строительный щебень, то есть отходы проходки идут на пользу.

Первый щит будет задействован на строительстве гидроаккумулирующей электростанции. В дальнейшем такие машины планируется использовать на крупных транспортных коридорах, гидроэнергетических объектах и для глубокой добычи ресурсов. Эта разработка в очередной раз демонстрирует амбиции Китая в области тяжёлого машиностроения — сегменте, в котором страна за последнее десятилетие превратилась из потребителя в одного из мировых лидеров.

Напомним, что Китай активно осваивает и другие «тяжелые» технологии: ранее мы писали, что исследование образцов с обратной стороны Луны, привезенных китайским зондом «Чанъэ-6», опровергло популярную теорию о древней истории Солнечной системы.