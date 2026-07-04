Китай начал использовать роботов-гуманоидов на своей границе

Китай начал использовать гуманоидных роботов Walker S2 на одном из самых загруженных пограничных переходов с Вьетнамом. Речь идет о пункте Фанчэнган в провинции Гуанси, который объединяет порты Дунчжун и Дунсин и ежедневно обслуживает большой поток пассажиров, автобусов и грузовиков.

Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млн долларов. Его рассматривают как одно из важнейших испытаний коммерческих гуманоидных роботов в реальных условиях, а не в лаборатории или на заводе.

Чем занимаются роботы на границе

Walker S2 используются в пассажирских терминалах и грузовых зонах. В залах для пассажиров роботы следят за скоплением людей, помогают организовывать очереди, указывают направление движения и отвечают на типичные вопросы о таможенных процедурах.

Благодаря встроенному искусственному интеллекту роботы могут давать инструкции в режиме реального времени на нескольких языках, направлять людей в нужные зоны оформления и патрулировать коридоры терминала. Их задача — уменьшить скопления людей и помочь персоналу быстрее реагировать на перегрузки.

Некоторые сотрудники работают в грузовом секторе. Там они проверяют контейнеры с помощью оптических сканеров: считывают штрих-коды, серийные номера и электронные транспортные документы. После этого данные сверяются с таможенными базами и передаются сотрудникам в командные центры для дальнейшей проверки.

Чем отличается Walker S2

Walker S2 — это промышленный гуманоидный робот от UBTech Robotics. Его рост составляет 1,76 м, он имеет 52 степени свободы и руки, способные поднимать до 15 кг каждая. Такая конструкция позволяет роботу не только двигаться, но и выполнять точные манипуляции.

Одной из важных особенностей модели является система сдвоенных батарей с возможностью самостоятельной замены. Она должна обеспечить практически непрерывную работу без длительных пауз на зарядку.

За автономную навигацию отвечает система BrainNet 2.0, стереоскопическое зрение и механизмы динамической балансировки. Благодаря этому робот может ориентироваться в сложном пространстве, где присутствуют люди, транспорт, пыль, влажность и переменчивая погода.

Почему этот тест важен

Китайские пограничные пункты, порты и транспортные узлы испытывают большую нагрузку, поэтому власти ищут способы автоматизировать рутинные процессы. Если испытания Walker S2 пройдут успешно, подобных роботов могут начать использовать в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских портах и других инфраструктурных объектах.

В то же время о полной замене людей пока не может быть и речи. Роботы могут помогать с навигацией, организацией очередей, базовыми консультациями и предварительной проверкой грузов. Но сложные решения, касающиеся безопасности, проверки документов и правоохранительных мер, по-прежнему остаются за людьми.

Главный вопрос сейчас — смогут ли гуманоидные роботы стабильно работать в таких условиях в течение длительного времени. Если эксперимент окажется успешным, Китай может стать одним из первых примеров массового использования гуманоидных роботов в пограничной и транспортной инфраструктуре.