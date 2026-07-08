Странный узор в кратере Гейла: «Кьюриосити» показал новую загадку Марса

Марсоход NASA «Кьюриосити» обнаружил в кратере Гейла необычный участок поверхности, который удивил даже команду миссии. С орбиты эта зона выглядела светлой и относительно гладкой, однако вблизи оказалось, что она покрыта сетью регулярных многоугольных гребней.

На снимках поверхность действительно напоминает гигантские соты или высохшую, потрескавшуюся землю. Такие структуры не являются чем-то совершенно новым для Марса, но масштаб и количество многоугольников в этом районе стали неожиданностью для исследователей.

Странные соты на поверхности Марса | Источник: NASA

Что мог обнаружить марсоход

На Земле подобные многоугольные узоры могут образовываться в результате высыхания влажных отложений или процессов замерзания и оттаивания почвы. Одна из гипотез в отношении Марса заключается в том, что эти структуры могли быть древними трещинами в иле, которые впоследствии заполнились минералами.

Позже более мягкие породы вокруг них, возможно, были разрушены в результате эрозии, а более устойчивые минеральные жилы остались в виде приподнятых гребней. Именно поэтому сегодня Curiosity видит не просто трещины, а рельефную сетку многоугольников.

Окончательно подтвердить эту версию можно будет только после дополнительного анализа состава пород. Команда миссии планирует сравнить материал самих гребней с породами внутри полигонов. Это поможет понять, действительно ли они образовались в результате заполнения древних трещин минералами.

Есть ещё одна загадка

Рядом со светлыми породами «Кьюриосити» также обнаружил тёмные камни — от мелких обломков до более крупных валунов. Их происхождение пока неясно. Они могли попасть сюда из более высоких геологических слоев, быть выброшены во время древних метеоритных ударов или даже оказаться настоящими метеоритами.

Эта версия не является случайной. Ранее анализ похожих тёмных камней на Марсе показал повышенное содержание никеля, а этот элемент часто встречается в метеоритах. Поэтому «Кьюриосити» проведёт новые измерения, чтобы выяснить природу этих объектов.

В ближайшие недели марсоход будет исследовать этот участок с помощью камер Mastcam, инструментов MAHLI, APXS и ChemCam. Учёные хотят более подробно изучить как сами многоугольные структуры, так и тёмные камни на их поверхности.

Это открытие важно не только из-за необычного вида. Такие структуры могут хранить информацию о древних условиях на Марсе — в частности, о том, была ли там вода, как долго она могла существовать на поверхности и какие процессы формировали ландшафт Красной планеты.

Curiosity работает на Марсе уже почти 14 лет, но продолжает находить объекты, которые заставляют ученых пересматривать представления о геологической истории планеты. Новые «соты» в кратере Гейла — ещё один пример того, что Марс остаётся гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.