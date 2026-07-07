В ядре Земли под Тихим океаном произошло странное явление: ученые пока не знают причины

Учёные обнаружили неожиданное изменение глубоко внутри Земли. Под Тихим океаном поток жидкого металла во внешнем ядре планеты примерно в 2010 году резко изменил направление: вместо слабого движения на запад он начал двигаться на восток.

Речь идет не о том, что всё ядро Земли «остановилось» или начало вращаться в другую сторону. Речь идет о региональном потоке во внешнем ядре — слое расплавленного железа и никеля, расположенном на глубине примерно 2200 км под поверхностью.

Именно движение этого электропроводящего металла создает геодинамо — механизм, благодаря которому у Земли возникает магнитное поле. Оно защищает планету от заряженных частиц Солнца и влияет на работу навигационных систем, спутников и многих современных технологий.

Что зафиксировали спутники

Обнаружить это изменение помогли данные спутниковой миссии Swarm Европейского космического агентства. Три спутника с 2013 года измеряют магнитное поле Земли с высокой точностью. Благодаря этому учёные могут отделять сигналы, исходящие из ядра планеты, от влияния земной коры, океанов, ионосферы и магнитосферы.

Исследователи проанализировали данные за несколько десятилетий и смогли воссоздать, как менялись потоки на границе ядра и мантии. Самым неожиданным результатом стало то, что под Тихим океаном изменение произошло довольно быстро — в масштабах лет, а не столетий.

Раньше считалось, что такие крупные потоки в ядре изменяются очень медленно. Новые данные показывают, что, по крайней мере, в отдельных регионах внутренняя динамика Земли может быть значительно более активной, чем предполагали старые модели.

Представляет ли это угрозу для людей

На данный момент нет оснований говорить об опасности для людей, климата или самой планеты. Изменение потока в ядре не означает катастрофу, остановку магнитного поля или быстрое «переполюсование».

Однако это открытие имеет важное значение для науки. Изменения во внешнем ядре могут объяснять часть колебаний магнитного поля Земли, в частности так называемые геомагнитные рывки — кратковременные и резкие изменения в поведении магнитного поля.

Примерно с 2020 года восточный поток под Тихим океаном, согласно моделям исследователей, начал ослабевать. Пока неясно, является ли это возвращением к прежнему состоянию, частью естественного цикла или началом нового режима движения вещества в ядре.

Почему причина до сих пор неизвестна

Учёные пока не могут точно объяснить, что именно вызвало это изменение. Одна из гипотез связывает его с процессами в ещё более глубокой части планеты — внутреннем ядре. По наблюдениям, появление сильного восточного потока под Тихим океаном примерно совпало с другими изменениями в поведении внутреннего ядра, которые фиксировались с помощью сейсмологических и геодезических методов.

Впрочем, это лишь предположение. Чтобы понять, действительно ли между этими процессами существует связь, необходимы дальнейшие наблюдения и новые модели.

Главный вывод исследования заключается в том, что внутреннее строение Земли оказывается гораздо более динамичным, чем может показаться. Мы не можем напрямую заглянуть в ядро планеты, но спутники позволяют увидеть его влияние на магнитное поле — и эти данные показывают, что «сердце» Земли меняется быстрее, чем ожидалось.