У ядрі Землі під Тихим океаном сталася дивна зміна: вчені поки не знають причини

Науковці виявили несподівану зміну глибоко всередині Землі. Під Тихим океаном потік рідкого металу у зовнішньому ядрі планети приблизно у 2010 році різко змінив напрямок: замість слабкого руху на захід він почав рухатися на схід.

Йдеться не про те, що все ядро Землі «зупинилося» або почало обертатися в інший бік. Мова про регіональний потік у зовнішньому ядрі — шарі розплавленого заліза та нікелю, який розташований на глибині приблизно 2200 км під поверхнею.

Саме рух цього електропровідного металу створює геодинамо — механізм, завдяки якому Земля має магнітне поле. Воно захищає планету від заряджених частинок Сонця та впливає на роботу навігаційних систем, супутників і багатьох сучасних технологій.

Що побачили супутники

Відкрити цю зміну допомогли дані супутникової місії Swarm Європейського космічного агентства. Три супутники з 2013 року вимірюють магнітне поле Землі з високою точністю. Завдяки цьому вчені можуть відокремлювати сигнали, які походять із ядра планети, від впливу земної кори, океанів, іоносфери та магнітосфери.

Дослідники проаналізували дані за кілька десятиліть і змогли відтворити, як змінювалися потоки на межі ядра та мантії. Найбільш несподіваним результатом стало те, що під Тихим океаном зміна відбулася доволі швидко — у масштабах років, а не століть.

Раніше вважалося, що такі великі потоки в ядрі змінюються дуже повільно. Нові дані показують, що принаймні в окремих регіонах внутрішня динаміка Землі може бути значно активнішою, ніж передбачали старі моделі.

Чи загрожує це людям

Наразі немає підстав говорити про небезпеку для людей, клімату або самої планети. Зміна потоку в ядрі не означає катастрофу, зупинку магнітного поля чи швидке «перевертання» полюсів.

Однак відкриття важливе для науки. Зміни в зовнішньому ядрі можуть пояснювати частину коливань магнітного поля Землі, зокрема так звані геомагнітні ривки — короткочасні й різкі зміни у поведінці магнітного поля.

Приблизно з 2020 року східний потік під Тихим океаном, за моделями дослідників, почав слабшати. Поки незрозуміло, чи це повернення до попереднього стану, частина природного циклу або початок нового режиму руху речовини в ядрі.

Чому причина досі невідома

Науковці поки не можуть точно пояснити, що саме спричинило зміну. Одна з гіпотез пов’язує її з процесами у ще глибшій частині планети — внутрішньому ядрі. За спостереженнями, поява сильного східного потоку під Тихим океаном приблизно збіглася з іншими змінами в поведінці внутрішнього ядра, які фіксували за допомогою сейсмологічних і геодезичних методів.

Втім, це лише припущення. Щоб зрозуміти, чи справді між цими процесами є зв’язок, потрібні подальші спостереження та нові моделі.

Головний висновок дослідження полягає в тому, що внутрішня будова Землі залишається значно динамічнішою, ніж може здатися. Ми не можемо безпосередньо зазирнути в ядро планети, але супутники дозволяють бачити його вплив на магнітне поле — і ці дані показують, що «серце» Землі змінюється швидше, ніж очікували.