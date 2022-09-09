Чому у темношкірих людей долоні та ступні завжди білі

Представники негроїдної раси мають характерну рису. Їхні ступні і внутрішня поверхня долонь темніші, ніж у європеоїдів, але все одно світліші за інші частини шкіри. Іноді різниця на тон, але буває, що світлі п’яти та долоні сильно впадають у вічі.





Чому так? У чому причина різного кольору ступнів і долонь?

Меланін, та не той

Механізм набуття шкірою того чи іншого відтінку відомий. Вчені вважають, що причиною є вироблена у процесі еволюції здатність захищатися від сонячної радіації. Відповідає за неї пігмент меланін. Він у нормі є у представників усіх рас.

На сонці він дозволяє перехопити більшу частину УФ-випромінювання у верхніх шарах шкіри. І не дає йому проникнути всередину і пошкодити ДНК клітин. Тим самим організм знижує ризик багатьох онкологічних захворювань, що викликаються надмірним опроміненням ультрафіолетом.

У європеоїдів та монголоїдів регуляція за рахунок меланіну відбувається у вигляді засмаги.

Чим довше людина на сонці – тим темніша шкіра. Жителі півдня стають темнішими, закріплюючи цю особливість на генетичному рівні.

Але у європеоїдів та монголоїдів меланін у верхніх шарах епідерму нестійкий. Якщо сонце не потрапляє на шкіру довгий час, вона світлішає.

А ось у негроїдного населення Землі переважає стійка форма цієї речовини – еумеланін . Він без сонця не зникає, а продовжує захищати організм постійно.

Але чому не фарбуються еумеланіном долоні та ступні?

Біохімія має бути економною

Основна наукова версія свідчить, що причина світлих долонь і ступнів полягає у економічній природі.

Щоб виробляти меланін у достатніх для захисту кількостях, організму потрібно багато ресурсів, зокрема постійне виробництво низки гормонів.

Прихильники цієї версії вважають, що на долонях та п’ятах природа просто… заощадила.

Адже вони на сонце не потрапляють, а тому захищати їх не потрібно.

До речі, такий механізм діє у європеоїдів. Як би не намагалася світлошкіра людина засмагнути — її долоні та ступні будуть білими. За цією ознакою можна вирахувати тих, хто скористався емульсіями для автозасмаги і тим самим пофарбував руки.

Але за всієї достовірності версії про білі п’яти і долоні, є ті, хто заперечує її.

Парадокс пахв

Як заперечення наводять такий факт. Пахви виявляються на сонці ще рідше долонь. Але там колір шкіри такий самий, як на всьому тілі. Якщо людина засмагає з піднятими руками – пахви засмагнуть теж. У негроїдів вони темні.

Чому тоді організм на долонях економить, а на пахви меланін витрачає?

Є два пояснення. Онкологи вказують на те, що в пахвах розташовані найважливіші лімфовузли. Тому, можливо, що навіть при рідкості попадання УФ-променів на цю частину шкіри організм витрачає ресурси на її захист.

Друге пояснення спирається на товщину та оновлюваність шкіри. На руках і ступнях вони значно вищі, ніж у пахвах. Більш груба шкіра, постійно схильна до тертя, сама по собі є захистом , а тому, можливо, додаткового меланіну не потребує.