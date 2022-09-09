Немецкая техника Konner&Sohnen которую может позволить себе каждый

Продукция, представленная торговой маркой Konner&Sohnen, является результатом многолетней работы немецких специалистов, взявших лучшее от всемирно известных брендов наряду с учетом потребностей клиентов. Важным источником информации о продукции марки является официальный магазин K&S, который предлагает обзор выпускаемой продукции, фактические цены, скидки или специальные предложения. Генераторы Konner&Sohnen всех видов, и техника для сада, упрощающая уход за участком, были произведены в Германии для реализации концепции качества и доступности.





Товарная линейка K&S

Konner&Sohnen – популярный бренд, который занимается выпуском электрогенераторов, деревообрабатывающего оборудования и садовой техники Konner&Sohnen. Цель K&S – поддерживать немецкое качество и создавать продукцию, доступную для разных слоев населения. С модернизированной линейкой фирменных генераторных двигателей ТМ Konner&Sohnen в конечном итоге решила расширить ассортимент продукции. В результате новые культиваторы и водяные насосы K&S теперь доступны украинским покупателям. В линейку немецкого бренда вошли:

Аварийные бензиновые и дизельные генераторы;

Модернизированные двигатели для генераторов;

Водяные мотопомпы;

Садовая техника Konner&Sohnen для дачи и огорода;

Дровоколы;

Измельчители древесины.

Широкий спектр двигателей, используемых в Konner&Sohnen, является результатом многочисленных испытаний и консультаций с ведущими мировыми производителями. Разнообразие агрегатов способно удовлетворить потребности каждого покупателя – от небольших устройств, предназначенных для отдыха или туризма, до профессиональных аварийных электростанций для промышленных объектов. Помимо традиционного производства, Konner&Sohnen придает большое значение постоянному техническому развитию в направлении экологически чистого производства и экономичного потребления генераторов. Двигатели торговой марки Konner&Sohnen являются результатом тщательного, проверенного временем производства немецких инженеров с применением передовых технических инноваций.

Конкурентные преимущества

Konner&Sohnen следит за технологическими разработками и самостоятельно обновляет ассортимент своей продукции и внедряет новые технологии, повышающие надежность, экологичность и эффективность работы оборудования. Благодаря многолетнему опыту и надежным партнерам по сотрудничеству бренд способен удовлетворить самые разные потребности клиентов.

Причины, почему доверяют продукции K&S:

Качество, функциональность и удобство использования;

Специальный запас мощности;

Контроль производства на каждом этапе;

Доступность во многих странах;

Немецкая техника K&S – это наилучшее соотношение цены к качеству.

Сборка всех генераторов осуществляется под пристальным контролем компетентных специалистов на всех этапах производственной деятельности. Естественно, вся линейка товаров соответствует европейским и международным стандартам обеспечения качества и защиты окружающей среды (учитывая выбросы загрязняющих веществ и защиту от шума). Каждый из генераторов, культиваторов и мотопомп имеет двигатель с индивидуальным серийным номером, что позволяет осуществлять необходимый уровень контроля качества при производстве и любом последующем послепродажном обслуживании. На каждом этапе производства производится проверка на эффективность и безопасность. Только после испытаний качественная техника попадает к потребителю.