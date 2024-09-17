Характеристики и обзор iPhone 15

Вышедший осенью 2023 года флагман от компании Apple привлек внимание поклонников яблочного бренда. Главными новшествами стало появление нового разъема, изменения экрана, более мощный процессор, улучшения системы камер. Прошлогодняя новинка не покидает топов популярности у покупателей техники Apple.

Проведем подробный обзор модели айфон 15 — его базовой версии. Также линейка содержит еще несколько вариантов — iPhone 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, которые доступны в интернет-магазине Grokholsky по выгодным ценам. Преимущества базовой модели — конкурентоспособная стоимость, эргономичный корпус, множество революционных технологий, компактность, привлекательный дизайн.

Возможности базовой модели iPhone 15

Экран базовой версии имеет диагональ 6,1 дюйма, и защищен стеклом Ceramic Shield. Технология Super Retina XDR — это идеальная картинка при любом освещении. Смартфон работает на основе процессора A16 Bionic — мощного и с высокой производительностью. Система камер была значительно усовершенствована.

Характеристики iPhone 15 следующие:

вес — 171 г;

OLED дисплей 6,1 дюймов;

чипсет Apple A16 Bionic;

ОЗУ 6 GB;

ОС iOS 17;

блок из 3-х камер — основная 48 Мп, Ultra-wide и фронтальная по 12 Мп;

объем батареи — 3,877мАч.

Дизайн базовой версии — довольно впечатляющий. 5 пастельных оттенков — черный, голубой, зеленый, желтый и розовый, придают изысканный вид еще и благодаря особой структуре поверхностей. На экране уже отсутствует традиционный вырез, но появился островок Dynamic Island, что увеличило полезную площадь и улучшило функциональность гаджета.

Стандартный для предыдущих моделей Lightning был заменен на порт USB-C, что дает возможность подключать различные устройства и аксессуары.

Процессор, производительность и автономность

Чипсет A16 Bionic — разработка Apple, уже доказал свою мощность в iPhone 14 Pro и Pro Max. Такой чип гарантирует непревзойденную скорость, быстрый отклик и плавность работы. ОЗУ объемом 6 GB гарантирует, что многозадачность, ресурсоемкие приложения и будущие обновления программного обеспечения не будут проблемой для гаджета.

Компания заявила, что автономной работы Айфона достаточно для 20 часов в режиме просмотра видео, 16 часов — потокового видео, 80 часов — аудио. Гаджет поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, и может пополнить заряд батареи на 50% за 30 минут.

Можно подвести итог, что дизайн, система камер, мощный процессор, длительный период автономной работы и революционное программное обеспечение — причины востребованности iPhone 15.