РЕБ на машину: мобільний щит для техніки під загрозою FPV

Поширення FPV-дронів і розвідувальних БПЛА кардинально змінило підхід до захисту військової техніки. Раніше основна увага приділялася бронюванню та маскуванню, але сьогодні цього недостатньо, адже транспорт дедалі частіше стає мішенню для високоточних ударів з повітря. Тому оборона евакуаційного та логістичного транспорту перетворилася на окремий напрям у системі протидії безпілотникам.

Мобільні комплекси радіоелектронної боротьби, встановлені на авто, створюють навколо машини електронний щит, який ускладнює керування FPV-дроном, перешкоджає наведенню та підвищує шанси транспорту безпечно виконати завдання навіть у зоні підвищеної дронової активності.

Одним із розробників таких рішень є компанія BlueBird Tech, яка надає можливість купити РЕБ на машину та забезпечити транспорт ефективним захистом від FPV-дронів і БПЛА прямо в дорозі.

Чим автомобільний РЕБ відрізняється від стаціонарного

На відміну від стаціонарних комплексів, автомобільний РЕБ створений для роботи безпосередньо в русі та за постійної зміни позицій.

Його головні переваги – це:

мобільність: комплекс встановлюється на автомобіль і готовий до роботи без окремого розгортання;

живлення від транспорту: система використовує електроживлення автомобіля, що спрощує експлуатацію в польових умовах;

робота в русі: обладнання працює не лише під час стоянки, а й під час пересування маршрутом;

універсальність: комплекс можна встановлювати на різні типи транспорту.

Ці особливості роблять автомобільний РЕБ важливим елементом надійного захисту транспорту від ворожих безпілотників.

Які задачі вирішує РЕБ на машині

Автомобільний комплекс радіоелектронної боротьби насамперед призначений для підвищення безпеки транспорту під час активного застосування безпілотних літальних апаратів. Він допомагає захищати сам автомобіль та його екіпаж під час пересування, виконання логістичних завдань або евакуації.

Крім оборони окремого транспортного засобу, такі системи сприяють підвищенню безпеки маршрутів переміщення та роботи мобільних груп. РЕБ на машині глушить канали керування, відеопередачі та навігації дронів у певному радіусі, через що оператори не можуть наводити удари чи спостерігати за переміщенням сил.

Чому мобільність стала ключовою перевагою

У сучасних бойових умовах підрозділи часто змінюють маршрути та позиції, тому система РЕБ повинна працювати разом із технікою, а не залишатися прив’язаною до однієї точки. Автомобільний комплекс забезпечує захист під час руху та швидко реагує на зміну обстановки без додаткового розгортання.

Мобільність також забезпечує більшу гнучкість у виконанні завдань, адже засоби РЕБ можна оперативно перемістити на інше авто за необхідності.

BlueBird Tech: автомобільні РЕБ-рішення під реальні умови

Компанія BlueBird Tech розробляє автомобільні комплекси РЕБ з урахуванням практичної експлуатації, тому вони здатні зберігати стабільну роботу навіть за тривалих навантажень. Кожен виріб проходить контроль на всіх етапах виробництва, що дозволяє підтримувати високі стандарти якості та надійності.

Засоби РЕБ від BlueBird Tech адаптуються під легкові, вантажні та інші види автомобілів і техніки. Компанія також супроводжує клієнтів після придбання обладнання, надаючи консультації щодо встановлення та застосування комплексів.